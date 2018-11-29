رویکرد معنوی ظرفیت مهم مهار اعتیاد به مواد مخدر در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری صبح پنجشنبه در دوره تخصصی تربیت کادر پیشگیری از اعتیاد، بابیان اینکه جامعه اسلامی و جامعه ایمانی در معرض یک جنگ گسترده قرار دارد، افزود: دشمن امیدوار است که تمام ظرفیتها و بسترها را جمع کرده و یکپارچه و با یک هدف مشخص، واحد و تعریف شده وسط میدان آمده است.
وی با تاکید بر اینکه ما باید خودمان را براساس دستورات قرآن برای مقابله باهدف شوم دشمن آماده کنیم، ادامه داد: ما می توانیم زمینه را در جبهه مقابل و خودی ایجاد کنیم و سنگرهای دفاعی وخاکریزهای مستحکمی را در صیانت ازمبانی فکری و اعتقادی وآرمان های انقلابی ایجاد کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه دشمن در فضای کشور جبهه گستردهای را در بحث اعتیاد پهن کرده و زیرکانه و حساب شده کار را دنبال میکند، افزود: گسترش و ترویج اعتیاد به مواد مخدر در گونه های مختلف است که بسیار هوشمندانه و مدبرانه کار دنبال می شود و جنگ تمام عیار جهانی است.
صفی یاری بابیان اینکه ۲۷۵ میلیون نفر مصرفکننده مواد مخدر در دنیا هستند، ادامه داد: متأسفانه با احتساب خانواده معتادین تعداد کثیری گرفتار دام اعتیاد هستند و این آمار نشان میدهد دشمن هوشمندانه کارمیکند و با سیستمی از لحاظ تنوع محصول خودش را پویا و نوآور می کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه دشمن برای هر قشر و هر سطحی و هر ذائقه ای از جامعه در هر عرصه زندگی در بحث اعتیاد به مواد مخدر برنامه ویژه دارد، افزود: دشمن چنان زیرکانه وارد کارشده که برای دانشآموز، دانشجو، بانوان، جوانان و غیره برنامه دارد و بهنوعی میتوان گفت دشمن قتلعام انسانی را دنبال میکند.
صفی یاری با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر هزینه های زیادی را متحمل شده است، گفت: در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید با برنامه ریزی و حساب شده و هدفمند وارد صحنه شد و از ظرفیت ها در این حوزه بهترین استفاده کرد.
وی بابیان اینکه طبق آمار در جامعه امروز گرایش بانوان به سمت اعتیاد به مواد مخدر افزایش یافته است، افزود: متأسفانه سن اعتیاد کاهشیافته و این یک هشدار و خطر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر تقویت حس مسئولیتپذیری در جامعه تأکید کر دو گفت: باید از ظرفیت دینی برای مهار اعتیاد در جامعه استفاده کرد و رویکرد معنوی مهمترین ابزار و ظرفیت برای مهار بلای خانمانسوزاست.
صفی یاری ابراز کرد: استان زنجان مبلغین مجربی دارد و اینیک فرصت بسیار خوبی است که برای مهار اعتیاد به مواد مخدر در استان استفاده شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه کار ترکیبی در پیشگیری و مهار اعتیاد جواب میدهد، افزود: تعامل بین تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش برای جلوگیری از شیوع مواد مخدر از طریق برگزاری برنامه حوزه فرهنگ دینی در سطح مدارس افزایش می یابد.
صفی یاری مسجد را کانون کارهای دینی و فرهنگی اعلام کرد و افزود میتوان از ظرفیت مساجد برای بحث پیشگیری از اعتیاد استفاده کرد.
وی افزود: دامنه مواد مخدر صنعتی و جدید با یک چشم به هم زدن تکثیر می شود و این کار برنامه ریزی هدفمند دشمن را نشان می دهد.
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