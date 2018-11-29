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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

درب چاه های نفت را با توسعه کشاورزی ببندیم/۱۳۴میلیارد سرمایه دامی

درب چاه های نفت را با توسعه کشاورزی ببندیم/۱۳۴میلیارد سرمایه دامی

بیرجند- رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توسعه کشاورزی و دامداری می توان درب تمام چاه های نفتی را بست و وابستگی به اقتصاد نفتی را کم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور صبح پنجشنبه در اجلاسیه شهدای کشاورز خراسان جنوبی، اظهار کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب باید با فرهنگ شهادت آشنا شوند.

وی با بیان اینکه شهدا، مقام معظم رهبری و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بهترین الگوها برای برون رفت از مشکلات امروز جامعه هستند، افزود: گفتار، روش و کردار مسئولین نباید به گونه ای باشد که آن ها را شرمنده خون شهدا کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه امنیت و آسایش امروز جامعه مدیون خون پاک شهدا است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در دو حوزه سلامت و امنیت به مسئولیت قانونی خود عمل می کند.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تنها در حوزه دامی ۱۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، عنوان کرد: در سند اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به وزارت خانه جهاد کشاورزی تفویض کردند دو مورد بهره وری و امنیت غذایی را مورد تاکید قرار داده اند.

رفیعی پور با اشاره به اینکه امنیت غذایی و بهره وری به جیب کشاورز و ادامه کشاورزی کمک می کند، بیان کرد: مقام معظم رهبری آرزو می کنند روزی سر چاه های نفت بسته شود لذا این وظیفه همه مردم و مسئولین است که در راستای تقاضای مقام معظم رهبری قدم بردارند.

وی با بیان اینکه با توسعه کشاورزی و دامداری می توان درب تمام چاه های نفت را در آینده بست، اظهار داشت: چاه نفت روزی تمام خواهد شد لذا کشاورزان مسئولند با توسعه بخش کشاورزی کار توحیدی و مستمر را ادامه دهند و از نیاز به تکنولوژی دشمنان فارغ شوند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه استکبار جهانی با صدها کشور و نیروی انسانی صدام را مجهز و ایران را هشت سال درگیر جنگ کرد اما شکست خورد، افزود: دشمن امروز جنگ جدیدی به نام جنگ اقتصادی راه انداخته که بیش از ۹۰ درصد آن بخش کشاورزی را شامل می شود.

وی ادامه داد: دشمن با ترور بیولوژیک و تهدیدات زیستی خصوصا در استان های مرزی به دنبال این است که با کمترین هزینه به ملت ایران ضربه بزند.

کد مطلب 4471284

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