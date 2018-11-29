به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری صبح پنجشنبه در چهارمین جشنواره اقوام و عشایر ایران به میزبانی باغ موزه علم و صنعت کارخانه پنبه گرمسار بابیان اینکه جشنواره اقوام پل ارتباطی برای انتقال فرهنگ بومی به نسل آینده است، ابراز داشت: با توجه رشد تکنولوژی و درگیر شدن نسل جدید با فضای مجازی کمتر جوانان رغبتی برای احیای مراسم و بازیهای سنتی دیار خوددارند که این جشنواره به معرفی آیینهای اقوام ایرانی بسیار کمک میکند.
وی ضمن بیان اینکه ترویج فرهنگ اصیل ایرانی در سطوح مختلف ملی و بینالمللی در اولویت نخست دولت قرار دارد، اضافه کرد: ایجاد روحیه خودباوری و افزایش شور و نشاط در بین عموم مردم از اهدافی که دولت پیگیری و برای اجرای آن تلاش می کند.
فرماندار گرمسار بابیان اینکه قرار گرفتن اقوام ایرانی در کنار هم نمادی از اتحاد بین مردم یک ملت را نشان می دهد، ابراز داشت: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد گسست بین مردم و بروز اختلافات بین آنها است وجود این قبیل جشنوارهها میتواند توطئههای آنها را خنثی و ما را به یکدیگر نزدیکتر کند.
طاهری در ادامه تصریح کرد: در شرایط امروز جامعه که با انواع هجمههای فرهنگی مواجه هستیم برگزاری این جشنوارهها میتواند بسیار زیاد ما را با داشتهها و ظرفیتهای خوب کشورمان آشنا کند.
به گزارش خبرنگار مهر در چهارمین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی اقوام و عشایر ایران به میزبانی گرمسار، اقوام کرد، ترک، لر، مازنی، ترکمن، کرمانچ، بلوچ، گیلک و عرب حضور دارند.
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