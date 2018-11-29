هدفگذاری رشد و ارتقای مدال آوری استان در رقابت های بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی علوی پیش از ظهر پنحشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با برنامه ریزی و تلاش هیات های مختلف، استعداد یابی اصولی و قهرمان پروری می توان خروجی مناسب تری در رقابت های بین المللی رقم زد.

علوی با تاکید بر نقش مهم هیات های ورزشی در توسعه و رشد ورزشی هر بخش، اظهار کرد: ارتقای کیفی فعالیت هیات های مختلف در استان محسوس بوده و نگاه متولیان این حوزه پیشبرد اهداف با برنامه محوری را دنبال می کند.

علوی افزود: آموزش، جذب اصولی اعتبارات، ارتقای حوزه تخصصی و تحقق قهرمان پروری از خروجی های فعالیت هدفمند هیات ها محسوب می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با تاکید بر نقش استعداد یابی در حوزه ورزش، ابراز داشت: شکوفاسازی استعداد و خروجی محوری این موضوع بکارگیری نیروی انسانی توانمند، رشد زیرساخت و پشتوانه مالی را طلب می کند.

وی افزود: در موفقیت های اخیر ورزشکاران استان، علیرغم مشکلات اقتصادی، با فعالیت نیروهای متخصص گام های موثری در حوزه قهرمان پروری و مدال آوری ورزشکاران استان در رقابت های مختلف برداشته شد.