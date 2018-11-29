به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در بدو ورود به کرمانشاه به منظور بازدید از مناطق زلزله زده این استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه هنوز عوارض زلزله قبل را به طور کامل برطرف نکرده بودیم که در روزهای گذشته زلزله نسبتا شدید دیگری روی داد.

وی افزود: این زلزله مناطق سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، اورامانات و ثلاث باباجانی را تحت تاثیر خود قرار داد و به آن‌ها آسیب رساند.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: این زلزله۶.۴ ریشتری نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا نیز زلزله ای بزرگ محسوب می شود اما خوشبختانه در این زلزله تلفات جانی نداشتیم که ساخت و ساز فنی انجام دادن یکی از دلایل آن است.

وی با بیان اینکه حتما با نظر مثبت به این مناطق توجه خواهیم کرد، بیان کرد: مردم هم به شرایط و توان دولت واقف هستند.

جهانگیری گفت: این اطمینان را به مردم استان می دهیم که مشکلات را شناسایی می کنیم و در تصمیم‌گیری آنچه مورد نیاز مردم استان باشد در نظر گرفته می‌شود و با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد تلاش می کنیم تا آسیب‌ها و خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی مناطق زلزله‌زده را جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه ساخت واحدهای مسکونی روستایی هم تا قبل از فصل سرما در مناطق زلزله‌زده تکمیل می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ما یک کشور زلزله‌خیز است باید تمام واحدهای روستایی کشور بازسازی و مقاوم سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: در حال حاضر در کشور ما بیش از ۶ میلیون واحد روستایی وجود دارد که نیازمند بازسازی هستند و باید بازسازی شوند.

به گزارش مهر، معاون اول رئیس جمهور امروز به منظور بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به این استان سفر کرده است.