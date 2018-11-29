آرامش جامعه به برکت وجود مرزبانان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی صبح امروز پنجشنبه در مراسم تشییع مرزبان شهید که در درگیری با قاچاقچیان در بانه به شهادت رسیده بود، در شهرستان قروه اظهار داشت: شهید «مصطفی عبدالملکی» حقیقتاً یک مرزبان واقعی، امنیت بخش در جامعه بود که با سن کم غوغایی به پا کرد.

به گفته وی این شهید با کارنامه قبولی از این دنیا رفت و باید دانست که بهترین مدرک در این دنیا شهادت با مرگی سخاوتمندانه است.

رضایی با بیان این که شهید مرزبان با شهادت خود پیام هایی را به ما داد، افزود: انقلابی بودن و مطیع ولایت، استکبارستیزی و دفاع از نظام در برابر دشمنان پیام هایی هستند که باید در مسیر آن ها حرکت کنیم.

وی حفظ انقلاب را مسیر شهیدان دانست و بر پاسداری از نظام و انقلاب تأکید کرد و گفت: آرامش حاکم در ایران امروز را مدیون مرزبانانی هستیم که در شرایط سخت و بدون توقع خدمت می کنند و از جان خود می گذرند.

رضایی با اشاره به اینکه هیچ بدخواهی باوجود این شهیدان جرئت تعرض به خاک کشور را ندارد، تصریح کرد: این حضور مردم قروه در مراسم خاکسپاری شهید نشان می دهد که فرهنگ عاشورایی در جامعه وجود دارد و ادامه خواهد داشت.

فرمانده مرزبانی کشور در ادامه بنابه گفته پیامبر اکرم (ص) یادآورد شد: پرونده مرزبانان حتی پس از مرگ هم بسته نخواهد شد و تا قیامت پر از اعمال حسنه می شود و این است ارزش یک مرزبان در کشور.