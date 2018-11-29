به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کانادا مدعی است یکی دیگر از دیپلمات‌های اعزامی این کشور به کوبا، با نشان دادن برخی علائم عجیب، دچار بیماری شده است.

به این ترتیب، شمار دیپلمات‌های کانادایی که به ادعای دولت اتاوا به این بیماری عجیب گرفتار شده‌اند به ۱۳ نفر رسید.

این درحالی است که واشنگتن نیز پیشتر با تکرار ادعای مشابه، از بیماری ۲۵ دیپلمات خود خبر داده بود.

این بیماری عجیب با علائمی نظیر سرگیجه، سردرد و عدم تمرکز همراه است.

آمریکایی‌ها پیشتر مدعی شده بوند که این حادثه عمدی است و امواج مایکرویو سوپرسونیک موجب بروز این علائم می‌شود- ادعایی که از سوی دولت کوبا رد شد.