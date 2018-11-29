کرامت انسانی و مکارم اخلاق در پرتو ارتباط با قرآن شکل می گیرد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر پنج شنبه در پانزدهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در تالار قدس حرم مطهر رضوی اظهار کرد: حمایت های مقام معظم رهبری از فعالیت های قرآنی در کشور باعث شده است که تعداد حافظان و پژوهشگران این حوزه بسیار افزایش داشته باشد و پژوهشهای بسیار خوبی تاکنون انجام شده است.

وی افزود:اکنون باید علیرغم تلاش های گذشته گام های بلند تری در این حوزه برداشته شود و پژوهشگران قرآنی ما در حوزه هایی مقل رسم الخط عثمان طه که اشکالاتی به آن وارد است و یا مفهوم لغات و واژگان و خلا های تفسیری موجود تلاش بیشتری کنند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت:رواق حضرت فاطمه الزهرا(س) مخصوص فعالی تهای قرآنی و مذهبی بانوان است و همچنین مرکز زنان آستان قدس در حوزه زنان فعالیت و برنامه ریزی می کند که نمونه یکی از این فعالیت ها راه اندازی باغ اردوگاه خاتون در مشهد جهت معرفت افزایی بانوان است.

رئیسی در ادامه سخنان خود بیان کرد:تمام عالم جلوه رحمانیت خداوند است و پروردگار انسان را خلق کرد و برای هدایتش قران را فرستاده است. انسان دو بعد جسمی و روحی داردکه باید گفت انسانیت و روح در پرتو ارتباط با قرآن شکل می گیرد و با وجود ۷ میلیارد انسان روی کره زمین آیا تمامی اینها مسجود ملائکه هستند و جایگاه خلیفه اللهی دارند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:خلافت الهی مثل ولایت مراتب دارد و خلیفه الله مطلق وجود مبارک امام زمان(عج) است. هر انسانی به میزان ارتباط با خدا شکل و رنگ خدایی می گیرد.

وی تاکید کرد:هم انسان کامل و هم کتاب کامل همه جلوه اسماء حسنی الهی هستند و نزول ملائک امروز در آستان امام زمان (عج) صورت می گیرد و باید زندگی خود را بر مبنای قرآن قرار دهیم زیرا کرامت انسان و مکارم اخلاق و فکر بالنده همه در گرو ارتباط با قران شکل می گیرد.