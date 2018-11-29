به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود ترابی صبح پنج‌شنبه در سومین نشست مجمع علما و فضلای دامغان به میزبانی سالن جلسات حوزه علیه امام صادق (ع) این شهر ضمن بیان اینکه آثار و برکات نماز می‌بایست بیش از پیش در جامعه نهادینه شود، ابراز داشت: اگر اولویت‌های ما برپایی نماز و توجه به ذات این عبادت باشد قطعا آثار آن در همه اعمال و رفتار انسان حاکم خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه روحانیان باید در ترویج نماز پیش قدم باشند، اضافه کرد: روحانیان به عنوان سفیران فرهنگی در تقویت باورهای دینی اثرگذارند بنابراین باید کوشید تا این نقش بیش از گذشته پررنگ‌ شود.

رئیس حوزه‌های علیه دامغان بابیان اینکه سبک شمردن نماز باعث از بین رفتن برکات و نعمات خداوند برای انسان می‌شود، اظهار داشت: برای پیشگیری از چنین امری باید تلاش کرد تا به تشکیلات نماز بیش از گذشته اهمیت داده شود و در راستای ترویج فرهنگ نماز گام برداریم.

ترابی بابیان اینکه بارها در قرآن، احادیث و روایات به برپایی نماز تاکید شده است، تصریح کرد: حوزه علمیه دامغان با قدمت فراوان خود گام خوبی برای رشد، اعتلای فرهنگی و دینی جامعه برداشته است لذا باید همه ما در ادامه راه گذشتگان حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر ۱۰۰ نفر عضو مجمع علما و فضلای دامغان هستند.