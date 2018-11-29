به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان صبح امروز در همایش طرح بشارت که به همت اداره اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: خوداتکایی نظام جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای انقلاب است که دشمنان اسلام را به خشم آورده است.

وی افزود: امروز هراسی که استکبار جهانی دارد از نفوذ و سیطره ای است که جمهوری اسلامی بر جهان اسلام دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پروژه نفوذ که سالها پیش بر آن تاکید داشتند، گفت: امروز برخی از تصمیم گیرنده ها و مسئولین داخلی بالاتر از ترامپ به اسلام و نظام ضربه می زنند.

وی با بیان اینکه مردم در همه برهه‌ها نشان دادند همواره پشتیبان انقلاب اسلامی هستند، بیان کرد: مردم از عملکرد برخی مسئولان گله‌مند هستند.

حجت الاسلام عباسیان در ادامه به طرح حفظ قرآن کریم اشاره کرد و گفت: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی بحث حفظ قرآن رونق گرفته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم که باید برای این منظور تلاش کنیم.

وی دستگاهها را از جزیره ای کار کردن در راستای حفظ جزء سی منع کرد و گفت: مسئولین به بحث حفظ و ترویج معارف باید اهتمام ویژه ای داشته باشند و در این راستا از جزیره ای کار کردن بپرهیزند چرا که کار کردن به این صورت آفت پیشرفت خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت: طرح ۱۴۵۲ یک طرح ملی برای حفظ جزء ۳۰ است که بسیاری از ارگانها از جمله سپاه، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کلیه دستگاههایی که دخیل در کار فرهنگی هستند در این عرصه ورود پیدا کرده اند.

وی تصریح کرد: این طرح در سطح ملی انجام می شود و استان کرمانشاه باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا در این طرح پیشتاز باشد.