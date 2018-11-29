به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه مشترک ایران، روسیه و ترکیه، در نشست بین المللی درباره روند رسیدن به صلح در سوریه، متشر شد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین در فرمت آستانه:

۱_ تعهد قوی خود را به حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد مورد تاکید مجدد قرار دادند.

۲_ تاکید کردند که این اصول می بایست به طور جهانشمول مورد احترام قرار بگیرند و از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است به نقض آنها بیانجامد و دستاوردهای چارچوب آستانه را تضعیف کند اجتناب شود.

۳_ تمامی تلاش ها برای ایجاد واقعیت های جدید میدانی در سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم را رد کرده، و عزم خود برای مقابله با دستور کارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نیز امنیت ملی کشورهای همسایه را ابراز کردند.

۴_ وضعیت میدانی کنونی در سوریه را مورد بررسی قرار دادند، تحولات اخیر متعاقب نشست در سوچی مورخ ۳۰ و ۳۱ جولای ۲۰۱۸ را ارزیابی و بر عزم خود برای تقویت هماهنگی سه جانبه در چارچوب توافقاتشان تاکید کردند.

۵_ وضعیت در ناحیه کاهش تنش ادلب را به طور مفصل مورد بررسی قرار دادند و بر عزم خود برای اجرای کامل "یادداشت تفاهم برقراری ثبات وضعیت در ناحیه کاهش تنش ادلب مورخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸" تاکید کردند. در این راستا، آنها نگرانی خود درباره نقض مستمر رژیم آتش بس را ابراز نموده و اعلام کردند که به عنوان ضامنین رژیم آتش بس، تلاش های خود برای اطمینان از رعایت آن را از جمله از طریق افزایش فعالیت مرکز مشترک هماهنگی ایران-روسیه-ترکیه تقویت خواهند کرد. آنها بر اهمیت آتش بس پایدار، ضمن تاکید بر ضرورت ادامه مبارزه موثر علیه تروریسم اصرار کردند. آنها همچنین تاکید کردند که تحت هیچ شرایطی ایجاد ناحیه کاهش تنش فوق الذکر نباید حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را تضعیف کند.

۶_ بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری به منظور نابودیِ نهاییِ داعش، جبهة النصره و دیگر افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌های وابسته به القاعده یا داعش که از سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی‌ شده‌اند، تأکید مجدد کردند. آنها از تمامی گروه های مخالفین مسلح در سوریه درخواست نمودند تا خود را به طور کامل و فوری از گروه های تروریستی فوق الذکر جدا کنند.

۷_ قویا هرگونه استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه را محکوم نموده و تقاضا کردند هرگونه گزارش در این خصوص می بایست فورا و به صورت حرفه ای در انطباق کامل با "کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و بهکارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها" و توسط سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) به عنوان سازمان اصلی صلاحیت دار بین المللی برای اثبات بکارگیری سلاح های شیمیایی مورد تحقیق قرار بگیرد.

۸_ بر اعتقاد راسخ خود مبنی بر اینکه هیچ راه حل نظامی برای منازعه سوریه وجود ندارد و نیز اینکه این منازعه می‌بایست تنها از طریق فرایند سیاسی سوری-سوری با تسهیل سازمان ملل در راستای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل حل شود، تاکید کردند.

۹_ بر عزم خود برای تقویت تلاش های مشترک به منظور آغاز هرچه سریعتر کمیته قانون اساسی در ژنو که از حمایت طرفین سوری در انطباق با تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوری در سوچی برخوردار باشد، تاکید کردند و تصمیم گرفتند رایزنی های خود در تمام سطوح را به منظور نهایی نمودن ایجاد آن در سریع ترین زمان ممکن تقویت کنند.

۱۰_ از اجرای موفقیت آمیز "پروژه آزمایشی" در چارچوب گروه کاری آزادی بازداشت شدگان/ربوده شدگان و تحویل اجساد و نیز شناسایی مفقودان استقبال کردند. آزادی بازداشت شدگان در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ گامی به جلو در اجرای اقدامات اعتمادساز بین طرفین سوری به منظور کمک به پایداری فرایند سیاسی و عادی سازی وضعیت میدانی است. در این راستا، آنها تعهد خود به افزایش تلاش های گروه کاری را مورد تاکید مجدد قرار دادند.

۱۱- بر نیاز به ادامه تمام تلاش ها برای کمک به تمام سوری ها به منظور اعاده زندگی عادی و آرام و کاهش رنج آنها تاکید کردند. در این رابطه، آنها از جامعه بین الملل بویژه سازمان ملل متحد و آژانس های انساندوستانه آن درخواست کردند کمک خود به سوریه را از طریق تامین مساعدتهای انساندوستانه بیشتر، احیای امکانات زیرساختی انساندوستانه از جمله تاسیسات آب و برق، مدارس و بیمارستان ها افزایش دهند.

۱۲_ نیاز به ایجاد شرایط برای بازگشت ایمن و داوطلبانه آوارگان و اشخاص بی خانمان شده داخلی به مناطق اصلی زندگی شان در سوریه را برجسته نمودند. آنها همچنین بر آمادگی خود برای ادامه تعامل با تمامی طرفین ذی ربط شامل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دیگر آژانس های بین المللی تخصصی، بویژه در حوزه کمک به آماده سازی و برگزاری "کنفرانس بین المللی در مورد آوارگان و اشخاص بی خانمان شده داخلی سوری " تاکید کردند.

۱۳_ از آقای استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه بخاطر تلاش‌هایش جهت یافتن راه حل صلح آمیز برای بحران سوریه و تعامل و همکاری سازنده با فرمت آستانه در طول ماموریتش تقدیر کردند.

۱۴_ از رییس جمهور قزاقستان جناب آقای نورسلطان نظربایف و مقامات آن کشور برای میزبانی یازدهمین نشست بین المللی سوریه در آستانه از صمیم قلب قدردانی کردند.

۱۵_ تصمیم گرفتند نشست بعدی بین المللی سوریه در آستانه را در اوایل فوریه ۲۰۱۹ برگزار کنند.

آستانه، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸