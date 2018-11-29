بارداری دومین جنین مهندسی ژنتیک شده در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دانشمند چینی که به تولد نخستین نوزادان مهندسی ژنتیکی کمک کرد، اکنون ادعا می کند احتمالا دومین بارداری مهندسی شده نیز انجام شده است.این درحالی است که دولت چین تصمیم دارد تحقیقات درباره پژوهش تولد نوزادان مهندسی ژنتیک شده انجام دهد.

به هرحال به گفته او بارداری دوم هنوز در مراحل اولیه و نیازمند مراقبت های بیشتری است تا جنین رد کند. دانشمندان معتقدند اکنون دلایل بیشتری برای نگرانی وجود دارد.

از سوی دیگر دانشگاه رایس نیز اعلام کرده تحقیقاتی رسمی را درباره یک پروفسور فیزیک و مهندسی زیستی آغاز کرده که در این پژوهش به دانشمند چینی کمک کرده است. مایکل دیم در آزمایشگاهی در چین با جیانکویی همکاری کرده است.