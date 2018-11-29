دستگیری دو برادر در یک پرونده جنایت خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر گفت : در مورخه 23 مهرماه از بیمارستان شهید فیاض بخش به کلانتری 153 شهرک ولیعصر اعلام شد مردی حدودا 35 ساله بر اثر اصابت جسم تیز به ناحیه قفسه سینه و با وجود انجام اقدامات درمانی فوت کرده است. با تأیید خبر اولیه از سوی کلانتری 153 شهرک ولیعصر ، پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل و جهت ادامه رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در همان تحقیقات اولیه کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که مقتول طی یک نزاع و درگیری در بزرگراه آیت الله سعیدی محدوده ایستگاه مترو آزادگان به قتل رسیده است.

وی افزود: کارآگاهان با مراجعه به محل جنایت، با شناسایی شاهدان صحنه ی جنایت به تحقیق از آنها پرداختند؛ شاهدان صحنه جنایت در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که جوانی حدودا 25 ساله به خاطر محل پارک خودرو شخصی اش با تعدادی از رانندگان مسافرکش در محدوده ایستگاه مترو درگیر شده و در ادامه ، با چاقو ضربه ای به یکی از راننده ها وارد و پس از آن با یک خودرو پراید از محل متواری شده است. کارآگاهان اداره دهم با انجام تحقیقات میدانی و بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از شاهدان صحنه جنایت و بویژه تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی خودرو پراید قاتل به شماره انتظامی مشخص شدند ؛ با شناسایی محل سکونت جوان شده متواری از محل جنایت بنام "امیرعلی" ( 25 ساله ) در محدوده شهرک ولیعصر ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی پس از ارتکاب جنایت ، از شهر تهران متواری شده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ تاکید کرد: با گذشت یک ماه از زمان فرار متهم از شهر تهران، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی اخیرا به تهران مراجعه کرده است؛ بلافاصله تحقیقات پلیسی جهت شناسایی مخفیگاه امیرعلی آغاز شد و سرانجام آخرین مخفیگاه وی در شهرک ولیعصر شناسایی و خود وی نیز در مورخه 21/08/1397 دستگیر شد. با دستگیری "امیرعلی" و علیرغم شناسایی وی از سوی تعدادی از شاهدان صحنه جنایت ، وی منکر ارتکاب جنایت شده و به کارآگاهان گفت: برادرم روز جنایت ماشین مرا به امانت گرفته بود . زمانیکه به خانه برگشت بسیار ترسیده بود؛ عنوان کرد که طی یک درگیری ، فردی را با چاقو زده و احتمالا این شخص فوت کرده است ؛ خیلی ترسیده بودم چون ماشین به نام من بود و به همین علت از تهران فرار کردم. با توجه به اظهارات "امیرعلی" در معرفی برادر کوچکش به نام "سعید" ( 18 ساله ) به عنوان عامل جنایت ، کارآگاهان اداره دهم با مراجعه به محل سکونت وی در شهرک ولیعصر اطلاع پیدا کردند که او پس از دستگیری برادرش متواری شده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در شرایطی که اقدامات پلیسی جهت دستگیری سعید در دستور کار کارآگاهان قرار گرفته بود، در مورخه 06/09/1397 با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی ، خود را به عنوان عامل اصلی جنایت در محدوده ایستگاه مترو آزادگان معرفی کرد و به کارآگاهان گفت: آنروز به خاطر محل پارک خودرو با تعدادی از رانندگان مسافرکش درگیری لفظی پیدا کرده بودم ؛ ناگهان مرد جوانی از خودرو شخصی اش پیاده شد و بدون آنکه دخالتی در درگیری من با سایر راننده ها داشته باشد ، با چوب دستی که از داخل ماشین خود آورده بود به من حمله ور شد و چندین ضربه به من زد ؛ من نیز با برداشتن چاقو از داخل ماشین، قصد دور کردن وی ( مقتول ) از خودم را داشتم که ناگهان متوجه شدم یکی از ضربات چاقویی که به سمت او پرتاب کردم ، به قفسه سینه اش برخورد کرده و روی زمین افتاد.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در ادامه رسیدگی به این پرونده ، اقدام به مواجه حضوری میان شاهدان صحنه ی جنایت و دو برادر کردند ؛ تعدادی از شاهدان امیرعلی و تعدای دیگر سعید را به عنوان عامل اصلی جنایت معرفی کردند که در ادامه ، صبح روز امروز ( 07/09/1397 ) هر دو نفر آنها به شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 منتقل شدند.