آلمان: «نورد استریم ۲» و بحران اوکراین ربطی به هم ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید تعهد این کشور به پروژه «نورد استریم ۲» که منابع گازی روسیه را از مسیر اوکراین به کشورهای اروپایی منتقل می‌کند، مانع تلاش برلین در فرونشاندن تنش اخیر میان مسکو- کی‌یف نیست.

آلتمایر در این باره گفت: اینها ۲ موضوع متفاوت هستند.

گفتنی است روسیه روز یکشنبه ۳ فروند کشتی اوکراینی را در تنگه «کرچ» توقیف کرد حال آنکه خبرها حاکی از قصد مسکو برای آزادی خدمه آنها است.

پایبندی آلمان به نورداستریم ۲ پیشتر اعتراض دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشته که برلین را از بابت وابستگی به منابع انرژی روسیه، سرزنش می‌کند.