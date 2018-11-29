به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا حافظی رییس جامعهی خیرین مدرسهساز کشور، مهرالله رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، سلمان خدادای رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس، حمید بنایی رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، قاسمعلی خدابنده مدیرکل آموزش پرورش استان خراسان رضوی و جمعی از مسئولان استانی و خیرین مدرسهساز کشور حضور داشتند، از بنیاد برکت به نیابت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دلیل فعالیت مستمر و گستردهی این بنیاد در مدرسهسازی تقدیر بهعمل آمد.
مدیرعامل بنیاد برکت در حاشیهی این مراسم از بهرهبرداری از یکهزار و ۱۱۰ مدرسه برکت با بیش از شش هزار کلاس درس در کشور خبر داد.
جعفری تصریح کرد: با توجه به دغدغههای مقام معظم رهبری در زمینهی مدرسهسازی و توسعهی فضاهای آموزشی و دلنگرانی ایشان بابت تعلیم و تربیت کودکان و ارتقای عدالت آموزشی در روستاها و مناطق محروم کشور، میکوشیم فضای آموزشی ایمن، مجهز و شایستهی دانشآموزان ایرانی را فراهم سازیم.
وی تأکید کرد: بنیاد برکت در راستای تحقق این مهم، تاکنون ۱۱۱۰ مدرسه با بیش از شش هزار کلاس درس را برای دانشآموزان مناطق محروم و کمتر توسعهیافته احداث و بهبهرهبرداری رسانده است. همچنین هماکنون نیز ۵۰۰ مدرسه با سه هزار کلاس درس در حال ساخت است که این روند تا احداث دو هزار مدرسهی برکت ادامه مییابد، و این نهضت با جدیت همچنان ادامه خواهد یافت.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد تاکنون در فرآیند مدرسهسازی بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام داده است.
جعفری در ادامه، آثار اجتماعی و فردی مشارکت در امور خیریه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: تمام سعی ما بر ترغیب جامعه به سمت اعمال خیر حتی در ابعاد کوچک است، زیرا بهطور قطع با توسعهی این رویکرد بسیاری از مسایل و مشکلات در سطح کشور از بین خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد برکت به تازگی توسعهی مشارکتهای مردمی را در برنامهی خود قرار داده تا کسانی را که تمایل به مشارکت در فعالیتهای عامالمنفعهی این بنیاد دارند همراهی کند. در همین راستا و در حوزهی مدرسهسازی، اولین مدرسهی مشارکتی با یکی از خیرین آمادهی بهرهبرداری شده است.
گفتنی است، بنیاد برکت تاکنون یکهزار و ۱۱۰ مدرسهی برکت را در ۳۱ استان کشور، با پوشش دو هزار و ۵۵۰ روستا، احداث و به بهرهبرداری رسانده و در حال حاضر برنامهی ساخت ۱۰۰۰ مدرسهی دوم برکت را در دست اجرا دارد.
مدرسهسازی و توسعهی فضاهای آموزشی یکی از بنیادیترین و ماندگارترین فعالیتهای زیربنایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است و این فعالیتها در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای سطح عدالت آموزشی، از طریق بنیاد برکت در روستاها و مناطق کمتر توسعهیافتهی کشور انجام میشود.
بنیاد برکت برای تأمین فضای مناسب، استاندارد و ایمن برای دانشآموزان مناطق محروم با وزارت آموزش و پرورش در تعامل مستمر است و ساخت مدارس بر مبنای اعلام نیاز مناطق آموزش و پرورش استانها انجام میگیرد.
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