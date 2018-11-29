بوهای دیجیتالی اختراع شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، فناوری «بوی دیجیتال» به معنای آن است که افرد در آینده نزدیک می توانند انواع مختلف بور را به وسیله پیامک برای یکدیگر ارسال کنند.

محققان در مالزی ادعا می کنند نخستین بوهای الکتریکی میوه ای، چوبی و نعنایی را ابداع کرده اند. آنها ادعا می کنند با قراردادن الکترودی درون بینی فرد این کار را انجام می دهند.

الکترود مذکور جریان های الکتریکی ضعیف در بینی را تحریک می کند. این جریان ها اعصابی را فعال می کنند که بوهای مختلف را به مغز می رسانند.

آدریان چئوک مدیر انسیستو مهندسی مالزی در این باره می گوید: این فقط بخشی از فرایند است و با واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده یکپارچه می شود. به عنوان مثال این روش کمک می کند فرد با دوست خود از طریق اینترنت و به طور مجازی شام بخورد. کاربران می توانند دیگری را به طور سه بعدی مشاهده کنند.

محققان ۱۰ بوی مختلف برای ۳۱ شرکت کننده در تحقیق ابداع کردند.

چئوک معتقد است در آینده بوها به شکل دیجیتال در اینترنت ارسال می شوند اما این فناوری احتمالا چند دهه دیگر آماده می شود.

او همچنین در این باره افزود: مرحله بعدی تولید بوها به شکلی کنترل شده تر است و این روند به افراد اجازه می دهد نرم افزار و محصولاتی بسازند که بوهای الکتریکی تولید می کنند.