قرآن کریم محور وحدت بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگارمهر، سیدعباس صالحی ظهر پنجشنبه در پیامی به پانزدهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه که در تالار قدس حرم رضوی برگزار شد اظهارکرد: قرآن شفا و رحمت خدا برای مؤمنان بوده و رحمتی که مهم ترین صفت حق تعالی است و شامل حال تمام مخلوقات می شود.

وی افزود:قرآن کریم محور جمعیت یک و نیم میلیاردی مسلمانان است و اگر با آن مانوس باشیم اختلافی وجود نخواهد داشت.پس از انقلاب اسلامی در سایه برکت قرآن مسیر قرآن پژوهی به روی بانوان گشوده شد و اکنون ۲۱هزار پایان نامه قرآنی از سوی بانوان نگاشته شده که خود گویای روند و رشد قرآن پژوهی از سوی بانوان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امیدواریم با برگزاری این گونه همایش ها که با رویکرد قرآن و امام جواد(ع) در حرم مطهر رضوی برگزار شده است، شاهد افزایش بانوان قرآن پژوه باشیم.

صالحی تصریح کد:همایش بانوان قرآن پژوه که امسال در در حرم مطهر رضوی برگزار شده شاهد افزایش چشمگیر تعداد بانوان قرآن پژوه شاخص می باشد که اکنون به حدود ۳۰۰ نفر رسیده است.