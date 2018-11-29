پایش و سنجش تشعشعات پارازیت در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر قاسم مقیمی با اشاره به برگزاری جلسه‌های توجیهی و هماهنگی بین بخشی که با محوریت استانداری فارس و حضور نمایندگان شورای شهر شیراز، شهرداری شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب کشور، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، و اداره کل محیط زیست انجام پذیرفته، گفت: فاز اجرایی این طرح با حضور فیزیکی دستگاه‌های متولی و نظارت نمایندگان دستگاه‌ها از صبح روز چهارشنبه در نقاط مختلف آغاز شد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز ادامه داد: با توجه به خطی بودن شهر شیراز مقرر شد تا در چهار محور شهر شیراز در ساعات و نقاط مختلف شهر، طرح اندازه گیری میزان تشعشعات امواج اجرایی شود که در اولین روز محور شمال غرب-جنوب شرق مورد پایش قرار گرفت.

مقیمی افزود: هر نتایج کلی حاصل از پایش‌ها تجمیع و جهت تجزیه و تحلیل به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال می‌شود تا نتایج قطعی به اطلاع مردم رسانده شود، اما مشاهدات اولیه آمارها در حد مجاز بود و نشانه‌ای از خطر برای سلامت مردم به همراه نداشت.

وی خاطر نشان کرد: هر چند شواهد حاکی از عدم تهدید جدی پارازیت‌ها برای سلامت شهروندان در أین بازه ی زمانی است اما در همین حد مجاز هم متاسفانه در محدوده برخی اماکن خدمات عمومی و مراکز درمانی شاهد درصد بالاتری از پراکنش امواج هستیم، که ضروری است با توجه نوع بیماران بستری در این مراکز، تجدید نظر أساسی در نحوه‌ی استقرار دکل چ‌های مخابراتی و آنتن‌های بی تی اس در مجاورت بیمارستان‌ها صورت پذیرد.

مشاور سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: شیراز هم اکنون مجهز به ١٨ سامانه سنجش میزان تشعشع امواج در نقاط مختلف شهر است که شهروندان می‌توانند به صورت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی اداره کل ارتباطات و تنظیم مقررات رادیویی منطقه جنوب حداکثر و حداقل تابش امواج را در کل ساعات شبانه روز مشاهده کنند.

دکتر مقیمی با اشاره به مأموریت کارگروه پایش و سنجش میزان پارازیت ها افزود: اطمینان بخشی به شهروندان از سالم بودن شرایط زیست اجتماعی شهر شیراز از اهداف اصلی این کارگروه است که لازم است جهت تحقق آن این طرح در یک دوره مستمر یکساله و در شرایط زیستی مختلف انجام تا اعتماد کامل در جامعه و میان مردم و مسؤولان حاکم و حاصل شود.

وی در خاتمه گفت :حسب گزارش‌های واصله برخی نهادها و سازمانها از جمله شهرداری شیراز اقدام به نصب تجهیزات در یافت و ارسال امواج می‌کنند که ضروری است همه‌ سازمانها ملزم به رعایت قانون و حفظ حریم و حقوق شهروندان باشند.