۲۲۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی مشغول تحصیل هستند

مجید محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، تأمین نیازهای صنایع گوناگون موجود در استان کرمانشاه و منطقه غرب کشور و توسعه و کاربردی کردن فناوری‌های نوین در صنایع مختلف از بهمن سال ۱۳۸۶ با پذیرش ۱۳۰ دانشجو در دو رشته مهندسی برق و مهندسی شیمی در شهر کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: در حال حاضر این دانشگاه در ۹ رشته مهندسی در مقطع کارشناسی و سه رشته با گرایش های در مقطع کارشناسی ارشد با بیش از ۲۲۰۰ دانشجو در حال فعالیت است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: در سال گذشته از حدود ۱۸۰ دانشجو فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بیش از ۹۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های خوب کشور همچون دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران پذیرفته شده و این یعنی آمار ۵۰ درصدی که به نظر قابل توجه است.

محدثی با بیان اینکه طرح توسعه دانشگاه صنعتی کرمانشاه در حال اجرا است، گفت: اکنون در حال اجرای سه پروژه خوب شامل ساخت یک سوله پژوهشی، یک سوله فرهنگی ورزشی و یک زمین ورزشی چند منظوره برای ورزش دانشجویان شامل زمین چمن مصنوعی، زمین والیبال و والیبال ساحلی، زمین فوتبال، ایستگاه ورزش و پیست دو و میدانی طراحی شده که در آینده نزدیک این مجموعه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به میزبانی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در مسابقات تیراندازی دانشجویان پسر دانشگاهای کشور عنوان کرد: کمبود امکانات مانع فعالیت ها و روند رو به رشد ورزش دانشگاه نشده است و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه عملیاتی سال ۹۷ در شورای ورزش دانشگاه، برنامه های متنوعی برای بهینه کردن اوقات فراغت دانشجویان تدارک دیده شده است.

محدثی در خصوص وضعیت خوابگاه دانشجویی این دانشگاه نیز گفت: در حال حاضر دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه ساکن هستند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه عنوان کرد: وجود خوابگاه‌های دانشجویی در محیط دانشگاه برای دانشجویان مزیت های خوبی همچون دسترسی راحت به دانشگاه و سالن مطالعه دارد.

وی عنوان کرد: علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته، ممنوعیت قوانین پیشین در ساخت خوابگاه توسط دانشگاه ها این امر را تا کنون محقق نکرده است و در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مجوز ساخت خوابگاه توسط دانشگاه ها صادر شده و نیاز به حمایت‌های همه جانبه استانی و ملی دارد.

محدثی همچنین درخصوص وضعیت فرهنگی حاکم بر دانشگاه صنعتی نیز گفت: یک فضای فرهنگی سالمی در دانشگاه حاکم است و بدون هیچ گونه جناح بندی سیاسی به همه فعالین فرهنگی اعم از تشکل ها، کانون ها، انجمن های علمی و نشریات دانشجویی در چارچوب قوانین مجوز برگزاری برنامه ها داده می‌شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه همچنین از برگزاری نمایشگاه خیریه به نفع زلزله زدگان خبر داد و گفت: برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، برنامه سفره مهربانی از دیگر برنامه‌های اجرا شده در دانشگاه است.