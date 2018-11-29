تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه جاده طالقان، اظهار کرد: خوشبختانه قطعه اول این پروژه ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی در ادامه میزان پیشرفت فیزیکی قطعه سوم جاده طالقان را ۸۷ درصد اعلام کرد و گفت: در قطعه اول از کیلومتر ۱۸ به بعد و در قطعه سوم از کیلومتر ۲۲ به بعد آسفالت شده است و مابقی در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات اعتباری که گریبان گیر این پروژه شده است، گفت: اتمام این پروژه نیازمند ۹۰ میلیارد تومان اعتبار است.
رضایی با تأکید بر اینکه تاکنون ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان به این پروژه اختصاصیافته است، گفت: با توجه به مشکلات اعتباری موجود همه تلاشمان را میکنیم تا این پروژه تا تیرماه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اینکه آغاز فصل سرما و وقوع بارندگیها بر سرعت پروژه تأثیر میگذارد، گفت: انجام عملیات اجرایی به دلیل بارندگیهای اخیر با وقفه مواجه شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در ادامه از مسئولان مربوطه خواست در خصوص تخصیص بودجه همکاری لازم را داشته باشند تا این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
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