  1. استانها
  2. البرز
۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جاده طالقان سال آینده بهره‌برداری می‌شود/اعلام میزان پیشرفت پروژه

جاده طالقان سال آینده بهره‌برداری می‌شود/اعلام میزان پیشرفت پروژه

کرج - مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه جاده طالقان-هشتگرد سال آینده بهره‌برداری می‌شود، میزان پیشرفت این پروژه را اعلام کرد.

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه جاده طالقان، اظهار کرد: خوشبختانه قطعه اول این پروژه ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی در ادامه میزان پیشرفت فیزیکی قطعه سوم جاده طالقان را ۸۷ درصد اعلام کرد و گفت: در قطعه اول از کیلومتر ۱۸ به بعد و در قطعه سوم از کیلومتر ۲۲ به بعد آسفالت شده است و مابقی در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات اعتباری که گریبان گیر این پروژه شده است، گفت: اتمام این پروژه نیازمند ۹۰ میلیارد تومان اعتبار است.

رضایی با تأکید بر اینکه تاکنون ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان به این پروژه اختصاص‌یافته است، گفت: با توجه به مشکلات اعتباری موجود همه تلاشمان را می‌کنیم تا این پروژه تا تیرماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه آغاز فصل سرما و وقوع بارندگی‌ها بر سرعت پروژه تأثیر می‌گذارد، گفت: انجام عملیات اجرایی به دلیل بارندگی‌های اخیر با وقفه مواجه شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در ادامه از مسئولان مربوطه خواست در خصوص تخصیص بودجه همکاری لازم را داشته باشند تا این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 4471374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها