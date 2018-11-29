کاشی هفت رنگ شیراز ثبت ملی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی فارس حیدرعلی زاهدیان ‌ نژاد گفت: کاشی هفت رنگ، نوعی کاشیکاری متعلق به معماری دوران اسلامی است.

وی اضافه کرد: این هنر از کنار هم چیدن کاشی‌های لعاب‌دار سفید به ابعاد ۱۵*۱۵ و ۲۰*۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ‌های مختلف به دست می‌آید .

زاهدیان‌نژاد ادامه داد: کیفیت و ترکیبات خاص لعاب در کاشی هفت رنگ شیراز، شاخصه مهم این هنر محسوب می‌شود، از نمونه‌های بارز این هنر در کاشی‌کاری مسجد وکیل، ‌مسجد نصیرالمللک و خانه زینت الملوک به کار رفته است.

معاون میراث فرهنگی فارس افزود: هفت رنگ متداول و رایج در ساخت این نوع کاشی شامل رنگ‌های سیاه، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی است.

زاهدیان‌نژاد گفت: این نوع هنر عموما در اماکن تاریخی و متبرکه استفاده شده ‌است و برتری نسبی در مقایسه با سایر انواع کاشی‌کاری دارد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس گفت: پرونده هنرکاشی هفت رنگ شیراز به دلیل قدمت و روش تولید اثر، برای طرح در شورای ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران تهیه شده است و امیدواریم با ثبت ملی این هنر، ضمن معرفی بیش از پیش آن، از هنرمندان و صنعگتران شاغل در این عرصه حمایت شود.