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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

کاشی هفت رنگ شیراز ثبت ملی خواهد شد

کاشی هفت رنگ شیراز ثبت ملی خواهد شد

شیراز - معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس از مدون شدن پرونده هنرکاشی هفت رنگ شیراز برای ارائه به شورای ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی فارس حیدرعلی زاهدیان نژاد گفت: کاشی هفت رنگ، نوعی کاشیکاری متعلق به معماری دوران اسلامی است.

وی اضافه کرد: این هنر از کنار هم چیدن کاشی‌های لعاب‌دار سفید به ابعاد ۱۵*۱۵ و ۲۰*۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ‌های مختلف به دست می‌آید .

زاهدیان‌نژاد ادامه داد: کیفیت و ترکیبات خاص لعاب در کاشی هفت رنگ شیراز، شاخصه مهم این هنر محسوب می‌شود، از نمونه‌های بارز این هنر در کاشی‌کاری مسجد وکیل، ‌مسجد نصیرالمللک و خانه زینت الملوک به کار رفته است.

معاون میراث فرهنگی فارس افزود: هفت رنگ متداول و رایج در ساخت این نوع کاشی شامل رنگ‌های سیاه، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی است.

زاهدیان‌نژاد گفت: این نوع هنر عموما در اماکن تاریخی و متبرکه استفاده شده ‌است و برتری نسبی در مقایسه با سایر انواع کاشی‌کاری دارد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس گفت: پرونده هنرکاشی هفت رنگ شیراز به دلیل قدمت و روش تولید اثر، برای طرح در شورای ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران تهیه شده است و امیدواریم با ثبت ملی این هنر، ضمن معرفی بیش از پیش آن، از هنرمندان و صنعگتران شاغل در این عرصه حمایت شود.

کد مطلب 4471376

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