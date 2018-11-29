نمایشگاه آثار خوشنویسی «رضا قلی پور» در فاضل آباد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه نمایشگاه خوشنویسی «رضا قلی پور» در خانه فرهنگ فاضل آباد افتتاح شد. این ششمین نمایشگاه آثار خوشنویسی این هنرمند گلستانی است.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حجت الاسلام صادقی، امام جمعه فاضل آباد؛ حسین بیکی، بخشدار کمالان، سید صادق شیرنگی، معاون فرمانداری شهرستان؛ حجت الاسلام حسینی ریاست اداره تبلیغات اسلامی فاضل آباد، دنکوب رئیس جهادکشاورزی فاضل آباد و میرگل زاده، عضو شورای اسلامی فاضل آباد و منصور خسروی، شهردار فاضل آباد حضور داشتند.

در این نمایشگاه ١٠ اثر خوش نویسی خط شکسته نستعلیق از اشعار حافظ و مولانا برای علاقه مندان به نمایش گذاشته شده است.

در کنار این نمایشگاه پنج کتاب قرآن کریم، غزلیات شمس، بابا طاهر، دیوان و بوستان سعدی در ابعاد ٥٠.٧٠ به رشته تحریر در آمده است.

قلی پور در حاشیه این نمایشگاه علاوه بر آثار خطاطی خود، جدید ترین اثر آموزشی خود را که با عنوان «شیوه شکسته نگاری» بوده، به معرض دید عموم گذاشته است.

این آثار برای اولین بار با قلم و و رنگ اکرولیک خوشنویسی شده است.

او در سه دوره مسابقات خوشنویسی مقام اول را به خود اختصاص داده و حدود یک دهه فعالیت هنری دارد.

همچنین وی در مسابقات کشوری طریق جاوید جهان اسلام و طلوع فجر مقام نخست را کسب کرده است.

گفتنی است که این نمایشگاه از امروز (پنجشنبه) به مدت یک هفته از ساعت هشت صبح تا ۱۲ بعدازظهر در خانه فرهنگ فاضل آباد دایر است.