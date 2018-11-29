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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

بازدید معاون اول رئیس جمهور از مناطق زلزله‌زده

بازدید معاون اول رئیس جمهور از مناطق زلزله‌زده

کرمانشاه_معاون اول رئیس جمهور از روستاهای مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز با حضور در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه از روستاهای این مناطق بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم این منطقه قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری در جریان این بازدیدها اظهار داشت: دولت تا رفع همه مشکلات مردم در کنار مردم خواهد بود و در تامین نیازهای اساسی مردم تلاش می‌کند.

وی با تاکید بر آماده شدن واحدهای تعمیری برای اسکان مردم قبل از شروع فصل سرما افزود: مسئولان استان هم باید نیازهای اساسی مردم آسیب‌دیده در این مناطق را با برنامه‌ریزی تعیین و مشکلات آن‌ها را برطرف کنند.

همچنین معاون اول رئیس جمهور از روستاهای زلزله‌زده کرکهرک، چم امام حسن(ع) شهرستان قصرشیرین و روستای رویبان بزرگ از توابع شهرستان گیلانغرب بازدید کرد.

جهانگیری را در این سفر، وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس سازمان جمعیت هلال احمر، رئیس مدیریت بحران کشور، استاندار کرمانشاه و نمایندگان مجلس را همراهی می کنند.

کد مطلب 4471385

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