به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز با حضور در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه از روستاهای این مناطق بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم این منطقه قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری در جریان این بازدیدها اظهار داشت: دولت تا رفع همه مشکلات مردم در کنار مردم خواهد بود و در تامین نیازهای اساسی مردم تلاش می‌کند.

وی با تاکید بر آماده شدن واحدهای تعمیری برای اسکان مردم قبل از شروع فصل سرما افزود: مسئولان استان هم باید نیازهای اساسی مردم آسیب‌دیده در این مناطق را با برنامه‌ریزی تعیین و مشکلات آن‌ها را برطرف کنند.

همچنین معاون اول رئیس جمهور از روستاهای زلزله‌زده کرکهرک، چم امام حسن(ع) شهرستان قصرشیرین و روستای رویبان بزرگ از توابع شهرستان گیلانغرب بازدید کرد.

جهانگیری را در این سفر، وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس سازمان جمعیت هلال احمر، رئیس مدیریت بحران کشور، استاندار کرمانشاه و نمایندگان مجلس را همراهی می کنند.