خلق فرصت های شغلی جدید نیازمند خلاقیت و نوآوری است

به گزارش خبرنگارمهر،حسین مقصودی ظهر پنج شنبه در مراسم معرفی و تجلیل از کارآفرینان برتر سبزوار اظهار کرد:یکی از مهمترین نیازهای جوامع رونق اشتغال و خلق فرصت های جدید شغلی است که این امر نیازمند خلاقیت و نوآوری است و بدون ایده های نوین و خلاقانه توسعه کارآفرینی و رونق اشتغال محقق نخواهد شد.

وی افزود: توسعه کارآفرینی در یک جامعه موجب رونق اقتصادی، امنیت، کاهش آسیب های اجتماعی و آرامش می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه و اساس همه برنامه ریزی ها باشد و تنها در این صورت خواهیم توانست از شرایط فعلی عبور کرده و به شرایط ثبات اقتصادی و توسعه پایدار دست پیدا کنیم.

وی گفت: توسعه و رونق کارآفرینی نیازمند آسیب شناسی است و صرفاً با اخذ مدارک دانشگاهی شغل محقق نمی شود. کارآفرینی نیازمند نوآوری، ایده پردازی، شناخت آداب و رسوم جوامع و آگاهی از نیاز بازار کار است و ما باید از تجارب کشورهای موفق الگو برداری کنیم و با رویکرد حمایت از کالاهای تولید داخل با مشکل بیکاری مبارزه کرده و به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم.

مقصودی تاکید کرد: فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال جاری تحت عنوان " سال حمایت از کالای ایرانی " نشانگر دغدغه ایشان در خصوص وضعیت اشتغال در کشور است و با تدابیر ارزشمند ایشان ، طرح تامین و پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری نیز تدوین شد که مرحله اول با موفقیت انجام شده و مرحله دوم نیز با قوت و سرعت اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد:این اعتبارات فرصت های بسیار خوبی را در روستاها در اختیار روستاییان و عشایر قرار می دهد و می تواند نقش بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصادی روستاها و مناطق محروم میهن اسلامی ایفا کند.