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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

فرهنگ قرآنی در جامعه تقویت شود

فرهنگ قرآنی در جامعه تقویت شود

مشهد-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فرهنگ قرآنی باید در جامعه  تقویت شده و مورد توجه قرار گیرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری همایش بانوان قرآن‌پژوه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: قرآن کریم در آموزه های خود تاکید ویژه ای بر حوزه عمل و رفتار انسان ها دارد  و به تمام ابعاد زندگی انسان در این کتاب آسمانی توجه شده است. 

وی افزود: به همین دلیل باورهای قرآنی باید در  قلب، روح و عقل همه انسان‌ها به ویژه مسلمانان تاثیر گذار باشد و برای تحقق این مهم باید فرهنگ قرآنی در جامعه  تقویت شده و مورد توجه قرار گیرد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بانوان به عنوان تربیت کننده نسل آینده می توانند در این مسیر نقش مهمی را ایفا کنند و به همین دلیل در دوره حضور من در شهرداری تهران به بانوان قرآن پژوه توجه ویژه ای  داشتیم. 

قالیباف گفت: آستان قدس رضوی در حوزه معارف قرآنی اقدامات خوبی به انجام رسانده که امیدواریم روز به روز گسترش یابد.

کد مطلب 4471407

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