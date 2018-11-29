فرهنگ قرآنی در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری همایش بانوان قرآن‌پژوه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: قرآن کریم در آموزه های خود تاکید ویژه ای بر حوزه عمل و رفتار انسان ها دارد و به تمام ابعاد زندگی انسان در این کتاب آسمانی توجه شده است.

وی افزود: به همین دلیل باورهای قرآنی باید در قلب، روح و عقل همه انسان‌ها به ویژه مسلمانان تاثیر گذار باشد و برای تحقق این مهم باید فرهنگ قرآنی در جامعه تقویت شده و مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بانوان به عنوان تربیت کننده نسل آینده می توانند در این مسیر نقش مهمی را ایفا کنند و به همین دلیل در دوره حضور من در شهرداری تهران به بانوان قرآن پژوه توجه ویژه ای داشتیم.

قالیباف گفت: آستان قدس رضوی در حوزه معارف قرآنی اقدامات خوبی به انجام رسانده که امیدواریم روز به روز گسترش یابد.