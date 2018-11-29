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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

فرماندار شهریار:

شهریار نیاز به وقت گذاری و تلاش بیشتر ادارات دارد

شهریار نیاز به وقت گذاری و تلاش بیشتر ادارات دارد

شهریار- فرماندار شهریار گفت: شهریار نیاز به وقت گذاری و تلاش بیشتر ادارات دارد، اما متاسفانه مسئولان برخی ادارات توی باغ نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر نورالله طاهری پیش از ظهر پنج شنبه از تلاش برای رقم زدن دهه فجر باشکوه در شهریار خبر داد و گفت: باید دستاوردهای انقلاب و شهرستان شهریار را به مردم معرفی کنیم و افتتاحیه های خوبی در دست اقدام است و اقدامات خوبی توسط اکثر ادارات در حال انجام است.

وی افزود: البته برخی ادارات هنوز توی باغ نیستند و شرایط موجود را درک نمی کنند.

فرماندار شهریار شرایط موجود را خاص و ویژه دانست و افزود: این شرایط نیاز به همت، وقت و تلاش بیشتر برای گره گشایی می خواهد، بایدحال که خداوند توفیق خدمت به نظام اسلامی را به ما داده است، پای کار این نظام و انقلاب بایستیم و من از همکارانی که در این زمینه زحمت می کند، تشکر می کنم.

کد مطلب 4471425

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