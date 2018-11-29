شهریار نیاز به وقت گذاری و تلاش بیشتر ادارات دارد

به گزارش خبرنگار مهر نورالله طاهری پیش از ظهر پنج شنبه از تلاش برای رقم زدن دهه فجر باشکوه در شهریار خبر داد و گفت: باید دستاوردهای انقلاب و شهرستان شهریار را به مردم معرفی کنیم و افتتاحیه های خوبی در دست اقدام است و اقدامات خوبی توسط اکثر ادارات در حال انجام است.

وی افزود: البته برخی ادارات هنوز توی باغ نیستند و شرایط موجود را درک نمی کنند.

فرماندار شهریار شرایط موجود را خاص و ویژه دانست و افزود: این شرایط نیاز به همت، وقت و تلاش بیشتر برای گره گشایی می خواهد، بایدحال که خداوند توفیق خدمت به نظام اسلامی را به ما داده است، پای کار این نظام و انقلاب بایستیم و من از همکارانی که در این زمینه زحمت می کند، تشکر می کنم.