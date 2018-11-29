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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

نخستین کنگره بین المللی جراحی سرطان در شیراز آغاز به کار کرد

نخستین کنگره بین المللی جراحی سرطان در شیراز آغاز به کار کرد

شیراز - نخستین کنگره بین المللی جراحی سرطان با حضور ۴۰۰ شرکت کننده در شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کار نخستین کنگره بین المللی جراحی سرطان، گفت: متاسفانه در استان فارس سالانه ۷ هزار بیمار مبتلا به سرطان ثبت می شود که خوشبختانه توانسته ایم با استفاه در پزشکان متخصص آمار مرگ و میر در این راستا را کاهش دهیم.

علی بهادر ادامه داد: تمامی افراد جامعه برای اقدامات پیشگیرانه از این بیماری آزمایشات دوره ای خود را انجام تا از صورت مشاهده این بیماری اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی تاکید کرد: هزینه های درمان بیماری سرطان بسیار است بنابر این تمامی گروه های اجتماعی باید در مسیر پیشگیری از این بیماری حرکت کنند و از طرفی خیرین نیز باید در موضوع درمان این بیماری بیش از گذشته کمک کنند.

در ادامه این مراسم مدیر اجرایی این کنگره نیز گفت: ١٢ مهمان خارجی از کشورهای استرالیا، فرانسه، سوئد، ژاپن، آمریکا، ایتالیا، ترکیه و عمان و ٤٠٠ نفر از متخصصین داخلی در رشته‌های مختلف جراحی سرطان، آنکولوژی،در این سمینار بین المللی حضور دارند.

عبدالرسول طالعی تصریح کرد: محوریت اصلی این کنگره سرطان معده، سرطان سینه در زنان و سرطان تیروئید است که در سال گذشته تنها در مرکز درمانی شهید فقیهی شیراز ۱۲۰۰ عمل جراحی سرطان انجام شد.

وی یادآور شد:در حاشیه این کنگره نیز نشست تخصصی دو روزه ویژه پرستاران بخش سرطان بیمارستان‌ها برای ارتقای دانش مواجه با این بیماری برگزار می شود.

کد مطلب 4471426

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