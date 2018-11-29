نخستین کنگره بین المللی جراحی سرطان در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کار نخستین کنگره بین المللی جراحی سرطان، گفت: متاسفانه در استان فارس سالانه ۷ هزار بیمار مبتلا به سرطان ثبت می شود که خوشبختانه توانسته ایم با استفاه در پزشکان متخصص آمار مرگ و میر در این راستا را کاهش دهیم.

علی بهادر ادامه داد: تمامی افراد جامعه برای اقدامات پیشگیرانه از این بیماری آزمایشات دوره ای خود را انجام تا از صورت مشاهده این بیماری اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی تاکید کرد: هزینه های درمان بیماری سرطان بسیار است بنابر این تمامی گروه های اجتماعی باید در مسیر پیشگیری از این بیماری حرکت کنند و از طرفی خیرین نیز باید در موضوع درمان این بیماری بیش از گذشته کمک کنند.

در ادامه این مراسم مدیر اجرایی این کنگره نیز گفت: ١٢ مهمان خارجی از کشورهای استرالیا، فرانسه، سوئد، ژاپن، آمریکا، ایتالیا، ترکیه و عمان و ٤٠٠ نفر از متخصصین داخلی در رشته‌های مختلف جراحی سرطان، آنکولوژی،در این سمینار بین المللی حضور دارند.

عبدالرسول طالعی تصریح کرد: محوریت اصلی این کنگره سرطان معده، سرطان سینه در زنان و سرطان تیروئید است که در سال گذشته تنها در مرکز درمانی شهید فقیهی شیراز ۱۲۰۰ عمل جراحی سرطان انجام شد.

وی یادآور شد:در حاشیه این کنگره نیز نشست تخصصی دو روزه ویژه پرستاران بخش سرطان بیمارستان‌ها برای ارتقای دانش مواجه با این بیماری برگزار می شود.