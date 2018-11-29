استوکس از تبریز رفت/ محرومیت سنگین فیفا در انتظار مهاجم تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم اول تیم تراکتورسازی که موفق به زدن ۸ گل در ۱۲ بازی تیمش شده بود صبح امروز پنج شنبه تبریز را به مقصد استانبول ترک کرد. در این سفر پدر و خواهر استوکس هم وی را همراهی می ‌کردند.

به نظر می رسد وی دیگر قرار نیست در تیم تبریزی فوتبال بازی کند و بعداز جان توشاک و لی اروین سومین خروجی تراکتورسازی تبریز است.

اگر رفتن استوکس بدون اجازه باشگاه تراکتورسازی انجام شده باشد محرومیت سنگین فیفا در انتظار این مهاجم گلزن خواهد بود.

آنتونی استوکس مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی در ۱۲ هفته ابتدایی لیگ برتر، یکی از بهترین مهاجمان لیگ برتر بود و موفق شد هشت گل به ثمر برساند.

این مهاجم ایرلندی پس از برتری ۴ بر یک تراکتور برابر ذوب آهن به همراه اروین از ایران خارج شدند و استوکس با ۱۰ روز تأخیر در تمرینات تراکتورسازی حاضر شد و اروین نیز به ایران بازنگشت.

گفته می شود اروین نیز مشکل روحی دارد و نامه ای از پزشک این بازیکن به باشگاه رسیده است که حکایت از مشکل حاد روحی و روانی این بازیکن دارد.

با این وضعیت هواداران تراکتورسازی نگران آینده تیم خود هستند چراکه دو مهاجم خوب این تیم درآستانه جدایی از تراکتورسازی هستند. تراکتورسازی روز شنبه در یک بازی مهم و خارج از خانه باید به مصاف پارس جنوبی جم برود.