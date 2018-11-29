دفاتر خیران اشتغال در کمیته امداد استان سمنان مستقر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر جمعهای ظهر پنجشنبه در دومین نشست خیران اشتغال سمنان به میزبانی سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان ضمن بیان اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی پیرامون مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ضروری است، ابراز داشت: با توجه به اینکه زیرساختهای لازم برای مشارکت و خودکفایی در کمیته امداد وجود دارد لذا به عنوان پیشنهاد استقرار دفاتر خیران اشتغال در محل ادارت این نهاد میتواند بسیار در حوزه کاهش بیکاری اثرگذار باشد.
وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر با پراکندگی اطلاعاتی پیرامون مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مواجه هستیم، اضافه کرد: ساماندهی این دو گروه بزرگ از جامعه و شناخت ظرفیتهای موجود میتواند خیران را بهسوی سرمایهگذاری این حوزهها جذب کند که ایجاد تشکلها با محوریت مسئولیت اجتماعی در این راستا پیشنهاد میشود.
رییس اتاق بازرگانی سمنان ضمن بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری باید در اولویت سرمایهگذاران باشد، ابراز داشت: توسعه صنعت گردشگری با محوریت بوم گردی، صنایعدستی، ترویج آدابورسوم میتواند در جذب گردشگر مفید بوده و باعث تولید ثروت در منطقه شود.
مشاور معاون اشتغال کمیته امداد کشور نیز در این نشست بابیان اینکه میبایست از ظرفیت روستاها و مناطق استان سمنان برای ایجاد اشتغال بهره برد، ابراز داشت: هدف از تاسیس مجمع خیران اشتغال توسعه مهارت و اشتغال در مناطق محروم و مستعد است که با چنین رویکردی قطعا شاهد توسعه روستاها خواهیم بود.
حاجی عبدالوهاب بابیان اینکه از ظرفیت توانمندی معاونت اجتماعی استانداری میتوان برای ایجاد مراکز خیران اشتغال بهره برد، تصریح کرد: برنامهریزیهای منسجمی صورت پذیرفت تا مددجویان تحت آموزشهای خاص قرار بگیرند و بتوانند بعد از کسب این مهارتها خدمترسانی مناسب داشته باشند.
وی اضافه کرد: مجمع خیران کارآفرین کشور در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت مردمی برای کاهش پایدار فقر و افزایش ثـروت ملی از طریق کارآفـرینی و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی آحاد تشکیل شد تا از این طریق بتوان در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغالزایی گام های ارزشمند برداشت.
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