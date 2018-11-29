بخش کشاورزی مازندران زیرساخت های صادراتی خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، احمدحسین زادگان ظهر پنجشنبه در بازدید از پایانه صادراتی جویبار با اشاره به اینکه با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان و کمبود تامین بودجه ها ، باید تمام توجه خود را به سمت حوزه صادرات ببریم ، افزود: ریاست جمهور در سخنان اخیرخود به صادرات محصولات استانهای مرزی تاکید داشتند و استان مازندران نیز از این امر مجزا نبوده وباید تلاش بیشتری در صادرات محصولات مازندران به دیگر استانها و کشورهای همسایه داشته باشیم.

استاندار جدید مازندران اولویت نخست کاری خود رادر حوزه اقتصاد ، اشتغال و صادرات بیان کردو گفت: سالانه بیش از ۷ میلیون تن تولید انواع محصولات کشاورزی در این استان صورت می گیرد و تنها خلای حوزه کشاورزی نبود زیرساختهای مناسب و صادرات می باشد.

وی به ساخت دو پایانه صادراتی در شرق و غرب مازندران اشاره کردو افزود: فاز نخست پایانه صادراتی جویبار درشرق و مرکز استان در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد و پایانه غرب استان نیز دستورهای لازم برای آغاز ساخت آن داده شده است.

استاندار مازندران بیان کرد: با افتتاح این پایانه صادراتی از انباشت محصولات در بازار جلوگیری می شود تا با قیمت های ناعادلانه میوه ها در بازار رو برو نشویم و محصولات در پروسه زمانی مناسب صادرشوند.

پایانه صادراتی جویبار در زمینی به مساحت ۳۱ هکتار و با سرمایه گذاری ۲ هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال از سال ۹۵ آغاز شده است و این مجتمع کلیه تاسیسات و تجهیزات آن برای بازاریابی ؛ آماده سازی و نگهداری محصولات کشاورزی برای توزیع و تنظیم بازار داخلی و تسهیل و تسریع امر صادرات را به صورت یکپارچه فراهم می آورد.