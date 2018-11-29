بانوان به فعالیت های قرآنی گرایش گسترده ای داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله‌ جعفر سبحانی ظهر پنجشنبه در پیامی به پانزدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن پژوه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: قرآن مجید معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص) است، و آیین جاودان، معجزه جاودان، لازم دارد تا در هر زمانی حجت را بر خواهان حق و حقیقت تمام کند.

وی افزود: اگر معجزه آخرین حلقه از سلسله پیامبران بر رسالت خویش، بسان دیگر آموزگاران آسمانی بود، شک و تردید به صحت آن راه می‌یافت، گروه شک آفرین می‌گفتند به چه دلیل پیامبر خاتم، مانند حضرت کلیم، معجزه داشت و یا مانند حضرت مسیح بیماران را شفا می بخشید برای بستن راه شک و تردید او را با معجزه‌ای مجهز کرد تا روز رستاخیز بر تارک اعصار بدرخشد.

این مرجع تقلید بیان کرد: برگزاری همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در جوار بارگاه منور رضوی زمینه ای شد تا پژوهشگران و نویسندگان از راه ارائه مطالب به معرفی و شناخت بهتر و بیشتر آن امام بزرگوار از دیدگاه قرآن کریم بپردازد زیرا در جامعه ما نسبت به معرفت آن امامان معصوم(ع) بسیار کوتاهی وجود دارد و می‌باید در راه معرفت و محبت آنان، فعالیت‌های بیشتری را مبذول داریم تا جامعه دینی با شناخت آن بزرگواران راه تقرب به خدای تبارک و تعالی بیابد و خود را از راه‌های انحرافی برهاند و در راه مستقیم قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پانزدهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه که نمایانگر فعالیت‌های قرآنی بانوان سطح جامعه اسلامی است، بحمدالله مسیر رشد و ترقی خود را طی می‌کند و هم اکنون اقبال آنان را به حفظ آیات الهی نسبت به آقایان بسیار پیشی گرفته و آمارهایی که از مراکز قرآنی کشور منتشر می‌کنند حاکی از این گرایش گسترده بانوان به قرآن کریم است.

سبحانی تاکید کرد: این مهم جای شکر الهی را دارد چرا که اگر بانوان با قرآن آشنا بشوند، امید آنکه محیط خانواده‌ها هم قرآنی بشود هست و زنان نقش اساسی و اولیه در تربیت فرزندان و نونهالان دارند.گرچه این اقبال بانوان به فعالیت‌های قرآنی مسئولیت مدیران و دست اندرکاران را بیشتر می‌کند تا موازات توجه آنان به گسترش و بسط فعالیت‌های قرآنی بانوان کمک کنند و در این مسیر هر چقدر کار بشود هزینه محسوب نمی‌شود بلکه نوعی سرمایه گذاری اساسی برای تربیت صحیح فرزندان در پهنه جامعه اسلامی است.