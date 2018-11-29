ارائه آمارهای کمّی یکی از مشکلات حوزه مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ فتح الله حقیقی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، با بیان اینکه در ارائه آمارها باید شاخص های دقیق مورد توجه باشند، اظهار کرد: نمی توان صرفا به فراوانی آمار توجه کرد و متاسفانه در این حوزه بسیاری از افراد آمار ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری پنج آسیب مهم اجتماعی را مورد تاکید قرار داده اند، افزود: موضوعات مربوط به آسیب های اجتماعی با سخن گفتنِ صِرف کاهش نخواهد یافت و باید کارهای ویژه برای آن صورت گیرد که ارتباط با هیئت های اندیشه‌ورز و دبیر شورا باید تقویت شود.

استاندار زنجان اشاره به اینکه نباید دستگاه های متولی به صورت جزیره ای فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: باید برنامه و پروژه های مهمی را تعریف و یک دستگاه به عنوان متولی اصلی تعیین شود که سایر دستگاه ها به عنوان پشتیبان و همراه برای تحقق این هدف کمک کنند و اقدامات جزیره ای و موازی حذف شود.

وی بر ضرورت فعالیت مناسب فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: باید استفاده صحیح و بهینه از سایت ها و فضای مجازی صورت گیرد، چرا که ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۸۵ درصد بوده و ظرفیت فعالیتی خوبی در این بستر وجود دارد.

حقیقی با تاکید بر اینکه باید برخورد قهری با مسائل اجتماعی را کاهش داد، افزود: با انجام اقدامات مهم فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیت نیروی انتظامی و دادگستری می توان کاهش برخوردهای قهرآمیز در جامعه را شاهد بود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه روحانیون ستون و محور مهمی در جامعه هستند، اظهار کرد: باید از ظرفیت روحانیون در راستای اطلاع رسانی و مبارزه با مواد مخدر و آسیب های اجتماعی بهره بهینه برده شود و باید از ظرفیت دانشجویان جوان برای تدریس و مشاوره به جوانان استفاده کرد.

حقیقی خواستار مشخص شدن فعالیت و ارائه مجوزهای دستگاه های متولی در حوزه های اجتماعی شد و گفت: باید مشخص کنیم چه مجوزهایی توسط بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برای مراکز مربوطه داده شده و این مراکز در نقاط آلوده قرار دارند یا خیر و وضعیت فعالیتی آن ها چگونه است.

وی با بیان اینکه باید عملیاتی صحبت و عمل کنیم، افزود: دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گزارشی از طرح های ارائه شده به کشو را ارائه کند تا پیگیری شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از حمله آمریکا ۵۷ برابر شده است، افزود: مواد مخدر مطابق با اعلام سازمان ملل جزو ۴۰ جرم سازمان یافته در دنیا محسوب می شود و مبارزه با آن نیز اقدامی دشوار بوده که باید به صورت جمعی برنامه ریزی شود.