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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی:

یکی از اقدامات خوب جهاد کشاورزی تاسیس صندوق کشمش بود

یکی از اقدامات خوب جهاد کشاورزی تاسیس صندوق کشمش بود

قزوین- نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات خوب جهاد کشاورزی تاسیس صندوق کشمش تاکستان و شهرک گلخانه ای نودهک بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی روز پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت صندوق کشمش تاکستان که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: اجرا و تکمیل این طرح ها می تواند مشکلات کشاورزان و باغداران تاکستان و استان حل کند.

وی تاکید کرد: این گونه طرح ها یک طرح خوب و زیر بنایی است که ثمرات مثبت آن در آینده برای بهره برداران است.

طاهرخانی به موقعیت استان قزوین اشاره کردو افزود: در حال حاضر ۵۳ درصد صنعت استان و ۶۰ درصد کشاورزی ان در شهرستان تاکستان قرار دارد.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : کشمش تولیدی باغات شهرستان تاکستان از کیفیت بالایی برخوردار است که باید شرایط را برای صادر کنندگان استان فراهم کرد.

وی گفت : استقرار میز کشمش در تاکستان می تواندتحول عظیمی در بخش کشاورزی و باغات انگور استان باشد.

تشکیل صندوق کشمش اقدام مناسبی برای پایداری و احیای باغات انگور استان بود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در ادامه این جلسه گفت: تشکیل صندوق کشمش تاکستان اقدام مناسبی برای پایداری و احیای باغات انگور استان بود.

فاطمه خمسه با بیان اینکه صندوق کشمش باید بدنبال تکمیل زنجیره تولید انگور در استان باشد، اظهار داشت : اگر زنجیره تولید انگور تکمیل شود بهترین حامی برای تولید کنندگان بخش است.

خمسه  در ادامه گفت :یکی از اقدامات خوب اجرای طرح داربستی باغات انگور است.

به گفته وی تاکنون بیش از ۵ هزار هکتار  از باغات انگور استان داربستی شده است.

رئیس سازمان جها کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : سعی و تلاش جهاد کشاورزی حمایت و پشتیبانی از صندوق کشمش برای حل مشکل بهره برداران است  .

کد مطلب 4471460

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