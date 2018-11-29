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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

رئیس سازمان بسیج کارمندی کشور:

بسیجیان دستاوردهای نظام و انقلاب را برای مردم بازگو کنند

بسیجیان دستاوردهای نظام و انقلاب را برای مردم بازگو کنند

زنجان-رئیس سازمان بسیج کارمندی کشور گفت: یکی از وظایف بسیجیان این است که دستاوردهای نظام و انقلاب را به زیبایی برای مردم بازگو کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرخانی ظهر پنجشنبه در دیدار با کارمندان جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به مناسبت هفته بسیج در محل جمعیت هلال احمر استان زنجان، افزود: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم و ضروری است تا دستاوردهای چهل ساله انقلاب به خوبی تبیین شود.

رئیس سازمان بسیج کارمندی کشور بابیان اینکه ۲۵۰ هزار شهید تقدیم نظام شده است، گفت: از بدو شکل‌گیری انقلاب از سال ۴۲ تا به امروز در شهادت باز است و ۱۷ هزار شهید فقط برای صحنه‌های تروریستی است.

امیرخانی تأکید کرد: امنیت امروز ما مرهون ازخودگذشتگی جوانانی بوده که از خانه و خانواده خود گذشتند و برای امنیت کشور جان خود را از دست دادند.

وی افزود: طبق منویات مقام معظم رهبری بزرگ‌ترین هدف انقلاب اسلامی تحقق تمدن نوین اسلامی است یعنی این‌که دنیایی درست استفاده کنیم که انسان درشان خود زندگی و سرانجاممان عاقبت به خیر شود.

رئیس سازمان بسیج کارمندی کشور ابراز کرد: یکی از وظایف بسیجیان این است که دستاوردهای نظام و انقلاب را به زیبایی برای مردم بازگو کنند.

امیرخانی بابیان اینکه  امروز هم دوران دفاع مقدس است، گفت: امروز صحنه عوض‌شده و دیگر با مخاطرات نظامی مواجه نیستیم، اما درصحنه جنگ‌های فرهنگی و اقتصادی قرار داریم.

وی تصریح کرد: در هفته بسیج باید بخش قابل‌توجهی از انرژی و توان خود را صرف یافتن راهکارهایی بکنیم که بسیج بتواند با بهره‌گیری از مکتب ناب، خود را در مسیر رشد و تعالی بیشتر قرار دهد و برای تحقق آن تلاش کند.

رئیس سازمان بسیج کارمندی کشور افزود: امروز جامعه اداری وظیفه دارد با بهره‌گیری از تجربیات چهل ساله، برکات خون شهدا و در سایه مقام معظم رهبری به تراز انقلاب اسلامی برسد.

امیرخانی گفت: اولین ویژگی برای دستیابی به تراز انقلاب اسلامی «ایثار و از خود گذشتگی» است که بسیجیان آن را در طول هشت سال دفاع مقدس، به خوبی نشان دادند و امروز هم این خود را در عمل و رفتار نشان می‌دهد.

کد مطلب 4471464

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