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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

در پارک بزرگ ائل گلی تبریز

همایش پیاده روی همگانی به مناسبت هفته بسیج در تبریز برگزار شد

همایش پیاده روی همگانی به مناسبت هفته بسیج در تبریز برگزار شد

تبریز- همایش پیاده روی همگانی به مناسبت هفته بسیج در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه به مناسبت هفته بسیج همایش پیاده روی بزرگی با حضور خانواده ها و بسیجیان در پارک بزرگ ائل گلی تبریز برگزار شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی آذربایجان شرقی در این همایش گفت: افزایش شور و نشاط بین مردم از اهداف مهم برگزاری این همایش پیاده روی است.

رسول صادقی با تاکید بر اینکه افزایش فرهنگ سلامتی و ورزش ضروری است، گفت: باید این  فرهنگ پیاده روی در جامعه ترویج یابد. اگر به ورزش همگانی توجه کنیم شاهد افزایش سرانه سلامت و کمتر شدن هزینه درمان می شود.

وی ادامه داد: ارتقای سطح سلامتی و نشاط اجتماعی با بهره گیری از ورزش ممکن است و بدون شک افزایش اعتماد به نفس و ارتقای وضعیت روحی و روانی شهروندان با افزایش ورزش های همگانی به دست می آید.

گفتنی است در پایان این همایش به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.

کد مطلب 4471469

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