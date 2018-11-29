به گزارش خبرگزاری مهر، ردهبندی تیمهای ملی فوتبال دنیا در ماه نوامبر توسط سایت فیفا اعلام شد که بر این اساس تیم ملی ایران با یک پله صعود نسبت به ماه قبل و با ۱۴۸۱ امتیاز در رده جهان بیست و نهم قرار گرفت. فوتبال ایران در ردهبندی تیمهای آسیایی در جایگاه نخست قرار دارند.
در ردهبندی کلی هم تیمهای بلژیک، فرانسه و برزیل به ترتیب اول تا سوم هستند.
ردهبندی ۵ تیم اول آسیا به شرح زیر است:
۱- ایران ۱۴۸۱ امتیاز، بیستونهم جهان
۲- استرالیا ۱۴۳۶ امتیاز، چهل و یکم جهان
۳- ژاپن ۱۴۱۴ امتیاز، پنجاهم جهان
۴- کره جنوبی ۱۴۰۵ امتیاز، پنجاهوسوم جهان
۵- عربستان سعودی ۱۳۳۵ امتیاز، شصتونهم جهان
تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام ملت های آسیا آماده می کند که دی و بهمن سالجاری در امارات برگزاری خواهد شد.
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