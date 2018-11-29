  1. استانها
  2. اردبیل
۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

درپی قاچاق دام به خارج از کشور؛

خروج دام از استان اردبیل ممنوع شد/توقف خودروهای حامل دام غیرمجاز

خروج دام از استان اردبیل ممنوع شد/توقف خودروهای حامل دام غیرمجاز

اردبیل - دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق دام به خارج از کشور، خروج دام از استان اردبیل ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق دام از این استان دستور ویژه ای به دستگاه های انتظامی و نظارتی صادر شده است.

وی در خصوص دلایل ممنوعیت خروج دام از این استان تصریح کرد: این ممنوعیت در پی وصول گزارش هایی مبنی بر حضور افرادی در استان و خرید گسترده دام سبک از جمله گوسفند و بویژه در مناطق شمالی استان و انتقال آن به مناطق مرزی و در نهایت خروج از کشور اعمال می شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: براین اساس طی دستوری، مراکز انتظامی و نظارتی نظیر پلیس راه، دامپزشکی، اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس آگاهی استان اردبیل مکلف به کنترل دقیق موضوع شدند.

وی با تاکید بر اینکه خروج دام از استان بدون مجوز معتبر دامپزشکی ممنوع خواهد بود، تأکید کرد: پلیس راه استان اردبیل موظف به توقیف وسایط نقلیه بوده و دامپزشکی استان نیز با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی باید اقدامات لازم قانونی را در این زمینه به عمل آورند.

کد مطلب 4471472
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها