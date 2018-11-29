خروج دام از استان اردبیل ممنوع شد/توقف خودروهای حامل دام غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق دام از این استان دستور ویژه ای به دستگاه های انتظامی و نظارتی صادر شده است.

وی در خصوص دلایل ممنوعیت خروج دام از این استان تصریح کرد: این ممنوعیت در پی وصول گزارش هایی مبنی بر حضور افرادی در استان و خرید گسترده دام سبک از جمله گوسفند و بویژه در مناطق شمالی استان و انتقال آن به مناطق مرزی و در نهایت خروج از کشور اعمال می شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: براین اساس طی دستوری، مراکز انتظامی و نظارتی نظیر پلیس راه، دامپزشکی، اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس آگاهی استان اردبیل مکلف به کنترل دقیق موضوع شدند.

وی با تاکید بر اینکه خروج دام از استان بدون مجوز معتبر دامپزشکی ممنوع خواهد بود، تأکید کرد: پلیس راه استان اردبیل موظف به توقیف وسایط نقلیه بوده و دامپزشکی استان نیز با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی باید اقدامات لازم قانونی را در این زمینه به عمل آورند.