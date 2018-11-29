به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی عصر پنج شنبه در شصت و دومین اجلاس روسای شوراهای شهری و شهرداران کلانشهرها در همدان با بیان اینکه همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین است و به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب شده است، گفت: این موضوع نشان از ظرفیت‌های همدان دارد.

خاشمی بابیان اینکه فردا روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس شورای اسلامی است، گفت: حدود ۸۰ سال قبل که آیت الله مدرس به شهادت رسید، مجلس تنها نماد مردمسالاری ایران بود و امروز شوراهای شهر و روستا، بزرگترین نماد مردمسالاری دینی محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه فضای همکاری خوبی در استان همدان ایجاد شده و به فکر توسعه شهر هستند، گفت: در تهران فضا سیاسی‌تر است و وقت ما بیشتر صرف مسائل دیگر می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه امیدوارم جاذبه‌های گردشگری استان همدان سرمایه عظیمی برای توسعه و عمران استان و شهر همدان باشد، ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا امروز بزرگترین نماد مردمسالاری دینی هستند.

وی بابیان اینکه وضعیت کشور بخصوص شرایط مدیریت شهری در این ماه ها، خطیر و دشوار است، گفت: چالشهای همزاد مدیریت شهری را احاطه کرده است و از یک سو اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان که موجب بی ثباتی و تغییر مدیریت شهری در تعدادی از کلانشهرها شده است و از سوی دیگر بررسی لایحه ارزش افزوده که میزان درامد و فرایند دسترسی مدیریت شهری به سهم خود از منابع ناشی از مالیات ارزش افزوده را دشوارتر از شرایط فعلی می کند، تداوم رکود صنعت ساختمان که موجب کاهش منابع شهرداری ها شده و موج تورمی که حدود ۵۰ درصد هزینه های مدیریت شهری را در سال آینده افزایش خواهد داد و تشدید تحریمها که مانعی بر انجام وظایف دولت در تامین تجهیزات سیستم حمل ونقل عمومیست، نشان از شرایط دشوار مدیریت شهری دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان و بیان اینکه باید به گونه‌ای عمل کرد که این موضوع تکرار نشود، به لایحه مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد و گفت: این لایحه اهمیت بسزایی دارد و اگر مجلس قوانین محکم در اختیار ما قرار دهد تا بتواند درآمد پایدار ایجاد کند آن زمان مدیریت یکپارچه شهری را خواهیم داشت.

هاشمی با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر بحث تورمی است که اواخر امسال و اوایل سال آینده پیش رو داریم، افزود: این مسائل هزینه شهرداری‌ها را به شدت بالا می‌برد.

وی بابیان اینکه در این شرایط چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز انتظارات مضاعفی از مدیریت شهری همراه دارد، گفت: شرایط حساس کشور و سرریز شدن ظرف جامعه، امکان اقدامات اصلاحی نظیر تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها را دشوارتر از گذشته کرده است.

وی گفت: البته این نخستین بار و شدیدترین مرتبه ای نیست که در طول عمر انقلاب مشکلات کشور را احاطه می کند و دچار چالشهای همزاد می شویم اما شرایط فعلی با گذشته دو تفاوت جدی دارد.

وی عنوان کرد: نخستین مورد، در کاهش اعتماد عمومی و همراهی مردم با مسئولان است، فضای بی اعتمادی که براثر مسایلی چون مفاسد اقتصادی، حقوقهای نجومی و افزایش شکاف میان زندگی مردم عادی و مدیران ایجاد شده است، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و این شرایط بستر عبور از مشکلات و مدیریت بحران را ناهموار و توام با موانع کرده است.

هاشمی گفت: دومین ویژگی این دوره، هم افزایی منفی مسئولان و جناحهای سیاسی در انتقاد، سیاه نمایی و دامن زدن به فضای روانی منفی در جامعه است، در دوره های گذشته اگر بخشی از مسئولان و سران قوا، از ادبیات منتقد و منفی استفاده می کردند، بخش دیگر به دفاع از عملکرد حاکمیت می پرداختند و با نگاه مثبت صحبت می کردند، اما امروز ادبیات اکثر مسئولان قوای سه گانه، ائمه جمعه و صاحبان تریبون های عمومی منتقدانه و منفی است و مسئولانی که باید از مجموعه عملکرد نظام دفاع کنند خود در مقام اپوزیسیون به نفی این عملکرد مشغولند و گاهی از مردم و منتقدین نیز سبقت می گیرند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به خاطر عملکرد برخی مسئولان مردم اعتماد کافی ندارند و همراهی مردم با مسئولان نیز کم شده است، افزود: افزایش شکاف بین مدیران و اختلاس‌ها و مشکلات باعث بی‌اعتمادی مردم شده و همین موضوع موجب شده عبور از مشکلات سخت‌تر و سرمایه‌های اجتماعی کمتر شود.

وی بابیان اینکه سئوال مردم است که اگر قرار باشد مسئولان نیز تبدیل به منتقد شوند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ و چه کسی باید مشکلات رابرطرف کند؟ گفت: اکنون به نظر می رسد انقلاب در شرایط دشواری قرار دارد و این آزمونی برای مسئولان است و باید دید چه کسانی از آبرو و اعتبار خود برای انقلاب ومردم مایه می گذارند وخود را هزینه می کند تا باری از دوش مردم برداشته شود و مشکلات حل شود و چه کسانی با فرافکنی، به جای پذیرش مسئولیت وحل مشکل، بدنبال منافع و محبوبیت شخصی می روند که انشاءالله ما از گروه نخست باشیم.

هاشمی با اشاره به اینکه عدم رضایتمندی مردم موجب عدم مشروعیت می‌شود، گفت: باید در شورای عالی استان‌ها و شوراهای شهر روز به روز خود را کارآمد کنیم.

وی با اشاره به اینکه اولویت همیشه ما در شهرها باید خدمات‌رسانی باشد افزود: بعد از خدمات‌رسانی مسایل دیگر مانند ورزش همگانی، مسائل فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی مد نظر است که به آنها نیز پرداخته می شود.