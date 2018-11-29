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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

حمایت از تعاونی‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد

حمایت از تعاونی‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد

زنجان-رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: حمایت از تعاونی‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیا رکی در دیدار با مدیرکل اتاق تعاون استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون اظهار کرد: اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام‌شده است که باید با حمایت بیشتر از تعاونی‌ها زمینه را برای خدمت مطلوب‌تر به مردم فراهم کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان افزود: هر جا کار به بخش خصوصی واگذارشده است کم‌کاری‌هایی صورت گرفته است که با نظارت دقیق می‌توان جلوی این کم‌کاری‌ها را گرفت.

رئیس شورای قضایی استان اظهار کرد: در به وجود آمدن مشکلات برای بعضی از تعاونی‌ها اکثر سازمان‌ها دخیل هستند، همه ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط باید کارها و اقدامات خودشان را به خوبی انجام دهند تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.

وی ضمن مهم شمردن کار جمعی و گروهی گفت: از مصداق آیه یدالله مع الجماعت استنباط می‌کنیم که کار جمعی و گروهی مهم است و بابرکت خواهد بود و تعاون نیز بر همین پایه بَنا نهاده شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان به تقویت نهاد داوری در اتاق تعاون تأکید کرد و گفت: به رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب زنجان دستور داده‌ام قبل از ارجاع پرونده‌های با موضوع داوری به شعبات برای حل این اختلافات مسائل مربوطه ابتدا به داوری ارجاع شوند و اگر آنها بتوانند حداقل ۳۰ درصد این مسائل را از طریق داوری حل کنند، کمک شایانی در راستای کاهش پرونده به دستگاه قضایی خواهد شد.

کد مطلب 4471489

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