به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی که به میزبانی ستاد عتبات استان زنجان برگزار شد، افزود: امسال در مراسم اربعین حسینی، ستاد اربعین استان زنجان درزمینههایی چون حملونقل، اسکان، امور فرهنگی و تبلیغی و بهداشتی به زائران حسینی خدماترسانی خوبی کرد.
وی اظهار کرد: مردم در مراسم اربعین حضور بسیار باشکوه و گستردهای داشتند اما در بخش واگذاری دینار خریداریشده و نبود هماهنگی بین مسئولان ایرانی و عراقی و تغییر لحظهبهلحظه کرایهها، مشکلاتی برای زائران در اربعین وجود داشت.
مسئول ستاد اجرایی اربعین استان زنجان گفت: استان زنجان در شهرهای نجف اشرف، کوفه و سامرا ۱۸ موکب داشت و کیفیت خدمات مطلوب بود.
حسینی تأکید کرد: جلسات هماهنگی قبل از مراسم اربعین در استان برگزارشده بود و این موکبها در اربعین مشغول خدماترسانی به زائران شدند.
وی افزود: موکبها از ۲۷ مهرماه خدماترسانی خود را در اربعین آغاز کردند و تا چند روز پس از اربعین در سه شهر گفتهشده جهت خدماترسانی حضور داشتند.
در ادامه این مراسم، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: بهتر است بهجای ۱۸ موکب یک موکب با ارائه خدمات مطلوب اعزام شود یا اگر شعبههایی در این بخش ایجاد میشود با یک مرکزیت باشد.
آیت الله علی خاتمی یادآور شد: در موکبهای نجف، کربلا و ایران به مسئله نماز جماعت توجه میشود که این بسیار خوب است.
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