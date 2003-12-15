ده فيلم برگزيده سال معرفي شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي موسسه فيلم آمريكا چندي پيش نام ده اثربرترسال را اعلام كرد.

فيلمهاي " آخرين سامورايي " ،" ارباب حلقه ها " و" شكوه آمريكايي " درميان آثاربرگزيده اين موسسه جاي دارند.

فيلمهاي ارائه شده توسط اين موسسه براساس حروف الفبا طبقه بندي شدند وازشانسهاي بزرگ كسب جايزه AFI درسال 2003 به شمارمي روند.

ازجمله اين آثارمي توان به فيلمهاي مطرحي چون " يافتن نيمو"، " ننگ بشري " ، " گمشده درترجمه " ، " ارباب وفرمانده " ، " هيولا " و" رودخانه اسرارآميز" اشاره كرد.

اين موسسه از طبقه بندي آثاربراساس جايگاه پرهيزكرد." ژان پيكرفرستنبرگ"، مديرموسسه مذكور دراين مورد گفت :" ما اين فيلمها را طبقه بندي نكرديم چرا كه هدف ما اداي احترام به تلاش جمعي است كه دربرابروپشت دوربين صورت مي گيرد ." فيلمهاي برگزيده سال ازسوي 13 داوراين موسسه كه عمدتا درزمينه نقد وشناخت فيلم تخصص دارند ، انتخاب شدند.