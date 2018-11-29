روند کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش ریال ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در سی و هشتمین جلسه شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی نقش بهره وری در بخش کشاورزی اظهار داشت: کرمان یکی از استان های مهم صادراتی کشور است و صادرات استان کرمان تنها صادرات بخش کشاورزی نیست.

وی ادامه داد: حل مشکلات این بخش در واقع حل مسائل کلان استان بوده و از این جهت برای ما دارای اهمیت است .

پورابراهیمی گفت: اولین مشکلی که بر دولت و بانک مرکزی وارد است صدور بخشنامه های متعدد درباره صادرات است که باعث شده تنظیمات حوزه صادرات دچار مشکل شود. حدود ۳۰ بخشنامه در چند ماه اخیر از سوی بانک مرکزی صادر شده که در هر بخشنامه نکته و تکلیف جدیدی وجود دارد.

وی تصریح کرد: از دولت درخواست داریم ابتدا از صدور بی رویه بخشنامه ها جلوگیری کند چرا که این امر اثر خود را بر بخشهای مختلف گذاشته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زمانی که ارزش پولی ملی در یک کشور پایین می آید بزرگترین فرصت در کنار عیب های اصلی مانند کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم استفاده از ظرفیت صادرات است.

پورابراهیمی ابراز داشت: اگر امروز مردم تورم و شرایط سخت کاهش ارزش پول ملی را تحمل می کنند حداقل از مزیت افزایش صادرات و کاهش واردات بهره بگیریم اما متاسفانه این سیاست ها موضوع صادرات را با مشکل مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: امروزه بخش عمده صادرات ما متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی است و پیمان سپاری مفهومی ندارد؛ اگر مدیری در پتروشیمی تخلف می کند دولت باید با آن برخورد کند .

پورابراهیی افزود: محاسبات ما نشان می دهد که مجموعا کل صادرات ریز و درشت بخش خصوصی خالص در اقتصاد ما که از مجموع ۴۵ میلیارد دلار برآورد صادراتی ما بوده حدود ۱۰ میلیارد دلار است و این راهکارها برای بخش خصوصی خالص کافی نیست و باید حتما تغییر پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی ما این است که روند کاهش ارزش دلار هفته آینده هم استمرار خواهد داشت، افزود: بعد از ۱۳ آبان ماه آمریکایی ها خیلی تلاش کردند که شوک ارزی مجدد به اقتصاد ایران وارد کنند که به فضل الهی این اتفاق رخ نداد و در این زمینه شکست خوردند.

وی ادامه داد: شاهد افزایش ارزش پول ملی در کشور هستیم و این امر هم استمرار خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: نرخ ارز باید در اقتصاد تک نرخی شود و این وضعیت به جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ما چیز دیگری ندارد .

وی عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ آبان ماه بخش نامه جدیدی صادر شد که نسبت به بخشنامه های گذشته تعدیل در برخی موضوعات داشته است و اعتقاد بنده هه در این مورد این است که صادر کننده عمده را دچار محدودیت کردیم و صادرات خرد را رواج داده ایم که خود این اشکال است.

پورابراهیمی بیان کرد: اعتقاد داریم در قیمت گذاری گندم باید بازنگری صورت گیرد و این موضوع در دستور کار مجلس قرا گرفت.

وی تصریح کرد: در مورد بند «و» تبصره «۱۶» با روسای بانک های کشور به توافق رسیدیم که اولا جرائم بانکی حذف شود که در این صورت نرخ محاسبه سود وام هم ساده نه مرکب حساب خواهد شد. با اصلاح این بند حجم زیادی از مشکلات صادر کنندگان برطرف خواهد شد و بالای ۸۰ درصد از مطالبات مشوک الوصل بانکی حل خواهد شد.