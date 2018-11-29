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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

آمریکا خطاب به کره شمالی: مذاکره کننده ارشد خود را تغییر بده

آمریکا خطاب به کره شمالی: مذاکره کننده ارشد خود را تغییر بده

آمریکا از کره شمالی خواسته است تا مذاکره کننده ارشد خود در روند گفتگو میان ۲ کشور را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «کوریا جونگ آنگ»  کره جنوبی به نقل از منابع آگاه می‌گوید آمریکا از کره شمالی خواسته «کیم یونگ چول» را از سِمت مذاکره‌ کننده ارشد خود کنار بگذارد.

 ظاهراً این درخواست در آستانه برگزاری نشست ۸ نوامبر (۱۷ آبان) مطرح شد که قرار بود در نیویورک انجام شود و به صورت ناگهانی لغو شد.

 البته بعد از لغو نشست ماه نوامبر نیز آمریکا درخواست خود را مجدداً تکرار کرده و خواسته تا به جای کیم، وزیر خارجه کره شمالی یعنی «ری یونگ هو» پای میز مذاکره بیاید.

دلیل واضحی برای توجیه درخواست آمریکا ارائه نشده حال آنکه ظاهراً کیم که سابقه مذاکرات نظامی را دارد، از لحن خصمانه‌ای برخوردار است و رُک حرف می‌زند. احتمال می‌رود آمریکا نیز به همین دلیل، خواستار تغییر وی شده باشد.

کد مطلب 4471512
مریم خرمایی

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