بهروز کلیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تخلف دو پزشک و یک کارشناس مامایی در حوزه دریافت هزینه های مازاد از بیمار اثبات و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: همچنین تخلف یک شرکت تجهیزات پزشکی در دریافت هزینه های بالا از خریداران اثبات و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تشکیل دویست و هشتادمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی معاونت درمان و سامانه ۱۹۰ اشاره کرد و ادامه داد: در این جلسه پس از بررسی پرونده های متعدد ، تخلف دو پزشک،‌ریک کارشناس مامایی و یک شرکت تجهیزات پزشکی به جرم دریافت هزینه های مازاد بر تعرفه درمانی و مصوب شده محرز شد.

وی تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه نامتعارف و تعرفه مازاد یا خارج از قرارداد توسط مامای همراه تحت هر عنوان اعم از توافقی یا غیر توافقی تخلف آشکار است.

کلیدری اعلام کرد: چنین مواردی حتی بدون شاکی خصوصی از طریق کمیسیون ماده ۱۱ و تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی است و به برخورد قانونی با متخلفین خواهد انجامید.

وی گفت: درهمین راستا یک بخش نظارتی بر دریافت تعرفه های مصوب درمانی در معاونت درمان داریم که از طرق مختلف این مسایل را رصد کرده و موارد تخلف را به کمیسیون ماده ۱۱ ارجاع می‌دهد.