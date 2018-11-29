بازار فروش محصولات کشاورزی نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی بختیاری پیش از ظهر پنجشنبه در سی و هشتمین جلسه شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در زمینه بررسی نقش بهره وری در بخش کشاورزی اظهار داشت: مشکل ما در زمینه تولید تنها ۲۰ درصد است و مشکل عمده ما در شبکه بازار و در زمینه فروش است.

وی افزود: باید یک استراتژی تصمیم گیری در زمینه تولید ایجاد کنیم؛ اکنون ۲۰۰ هکتار گلخانه در شمال استان و دو هزار هکتار در جنوب استان کرمان وجود دارد.

بختیاری عنوان کرد: ابتدا باید بازار فروش محصولات کشاورزی ساماندهی شود تا تولید کننده و کشاورز مطمئن باشد که محصولی کشت می کند به فروش می رسد؛ اگر این شرایط فراهم شود دیگر نیاز به ما و شما نیست بهترین محصول کشت و تحویل بازار داده می شود.

وی گفت: نرخ مصوب خرید تضمین گندم بر اساس قانون قرار است هر ساله براساس تورم پیش بینی و اعلام شود و نرخ اعلام شده بر اساس تورم و قانون همخوانی ندارد. این امر باعت شد در کمیسیون کشاورزی کلید استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با ۳۳ رای اعضای زده شود.

در ادامه این جلسه محمد جواد فدایی استاندار کرمان بیان کرد: در این جلسه مصوب شود طی چهار سال آینده ۱۰ درصد بذر هیبریدی مورد نیاز استان در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی با اعتبار یک میلیارد تومان تولید شود و ۵۰۰ میلیون تومان آن توسط دولت تامین می شود.

فدایی بر لزوم کار پژوهشی و کارشناسی در تدوین بخشنامه ها در راستایی تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: مصوبه ۲۱ تیرماه در زمینه امهال وام های کشاورزی ابلاغ نشد و در ۶ شهریور ماه مصوبه جدیدی آمد که آن هم ابلغ نشده و گفتند ابهام دارد

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