محوریت ایران در جبهه مقاومت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج، «نقطه رهایی» ویژه برنامه رسانه ملی در هفته بسیج است. این برنامه با حضور فعالان و رهبران جبهه مقاومت اسلامی در منطقه به تبیین تشکیل بسیج جهانی مستضعفین در کشورهای لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و یمن می‌پردازد. سهیل اسعد (ادگاردو روبین) مبلغ و محقق آرژانتینی مجری این برنامه تلویزیونی است.

سردار محمدحسین سپهر جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین مهمان برنامه امشب «نقطه رهایی» است. وی در آخرین قسمت از این برنامه تلویزیونی درباره محوریت ایران در جبهه مقاومت منطقه و نقش انقلاب اسلامی در ایستادگی و پیروزی مظلومان جهان مقابل نظام سلطه صحبت می کند.

«نقطه رهایی» هرشب ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن شبکه ۵ می‌رود. این برنامه در ۶ قسمت از شنبه تا پنجشنبه پخش می‌شود. محمدمهدی سموعی تهیه‌کننده «نقطه رهایی» و علی‌اکبر سیاح طاهری سردبیر آن است که در گروه برنامه های تلویزیونی مرکز بسیج رسانه ملی تولید شده است.