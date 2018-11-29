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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی:

جسد مرد بیرجندی پس از دو ماه در خانه اش کشف شد

جسد مرد بیرجندی پس از دو ماه در خانه اش کشف شد

بیرجند- رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از کشف جسد مردی پس از گذشت دو ماه در خانه اش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  سید غلامرضا حسینی گفت: خانمی در تماس با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام کرد که از برادرش خبری ندارد و حتی به منزلش در بیرجند مراجعه کرده اما با در بسته روبه رو شده است، بنابراین ماموران در مراجعه به محل با جسد متلاشی شده صاحبخانه مواجه شدند.

وی بیان کرد: ماموران با حفظ صحنه، کارآگاهان اداره جنایی را مطلع کردند که آن ها با اقدامات فنی و پلیسی و جمع آوری ادله از صحنه اعلام کردند که جسد متعلق به مردی ۵۴ ساله است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این فرد مدتی درگیر اختلافات خانوادگی بوده و به تنهایی زندگی  و بنا به ادعای یکی از نزدیکان، درگیر بیماری هم بوده است.

حسینی گفت: با اشاره به این که در تحقیقات مقدماتی وجود هر گونه آثار درگیری و ضرب و جرح رد شد، گفت: از زمان مرگ این مرد مدت طولانی و حدود یک تا دو ماه می گذرد و این موضوع به متلاشی شدن جسد منجر شده است.

کد مطلب 4471518

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