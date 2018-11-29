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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

فرماندار سیریک:

بزرگترین بازارچه ماهی فروشان در سیریک راه اندازی می شود

بزرگترین بازارچه ماهی فروشان در سیریک راه اندازی می شود

سیریک - فرماندار شهرستان سیریک گفت: بزرگترین بازارچه ماهی فروشان (پاچال) با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان سیریک راه اندازی می شود.

عبدالله پرتابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اذعان به اینکه برای اولین بار است که طرح احداث بازارچه ماهی فروشی در این شهرستان به اجرا در خواهد آمد اظهارداشت: این طرح در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع شامل دوطبقه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد با مشارکت بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال در حال احداث است.

پرتابیان با اشاره به اثرات مثبتی که به مردم این شهرستان خواهد داشت گفت: با راه اندازی این طرح برای بیش از ۲۰ نفر بصورت مستقیم و۵۰ نفر بصورت غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.

پرتابیان تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای تنظیم بازار عرضه ماهی تازه شهرستان و اشتغالزایی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته با سرمایه گذار انشالله این پروژه در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید و برای اولین بار در سطح شهرستان به صورت شبانه روزی و در یک مکان مجهز و بهداشتی و اصولی شاهد عرضه ماهی برای مردم و میهمان عزیز خواهیم شد.

کد مطلب 4471520

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