سند کاداستر برای تمام عرصه های طبیعی مازندران صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی تاکامی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه پیش از بیانات رهبری در سال ۸۹، اقتصاد مقاومتی تنها واژهای بود که در برخی کتابها یافت میشد، افزود: اما اکنون و پس از تأکیدات رهبری، اقتصاد مقاومتی از یک واژه به یک مفهوم واقعی رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران ستونهای اقتصاد مقاومتی را با توجه به بیانات رهبری، اصلاح قوانین و مدیریت قوی و کار آمد برشمرد و گفت: قوه مققنه باید قوانین را برای تقویت اقتصاد مقاومتی اصلاح کند و وظیفه قوه مجریه نیز کارآمدی مدیریت است.
وی با تأکید بر مدیریت مصرف بهعنوان یکی از ارکانهای اقتصاد مقاومتی، گفت: امروز ما در بحران آب قرار داریم و مهاجرت از استانهای کویری به سمت شمال کشور بهصورت نامحسوس و حتی در غرب استان بهصورت محسوس قابل مشاهده است.
موسوی با اشاره به بیلان منفی آب زیرزمینی در مناطق مرکزی کشور، خاطرنشان کرد: حتی بیلان آب زیرزمینی در استان مازندران که میزان بارش آن نزدیک به متوسط جهانی است هم منفی شده و دیگر مجوز حفر چاه در استان ما که یک استان کشاورزی است صادر نمیشود چراکه اکنون هم آبهای فسیلی را میکشیم، آبهایی که استفاده از آنها موجب ایجاد فروچالهها خواهد شد؛ امری که امروز در شیراز و تهران شاهد آن هستیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد مساحت استان بهطور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار بخش کشاورزی است، افزود: ۹۱درصد تولیت مساحت استان بر عهده منابع طبیعی بوده و این به این معنا است که ما باید بسترسازی را برای دیگر بخشها اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی انجام دهیم و این امور در راستای کشاورزی و منابع طبیعی استان باشد.
موسوی با اذعان بر اینکه حفظ منابعطبیعی برای مردم است و بدون مردم این امر معنا ندارد، گفت: در حیطه گردشگری شاید منابع طبیعی برای مردم مشکلآفرین بوده است اما از سوی دیگر، بودهاند افرادی که با اموری همچون قاچاق چوب و آسیب به درختان برای منابعطبیعی مشکل ایجاد کردهاند.
مدیر معین اقتصاد مقاومتی در شهرستان سوادکوه با اعلام اینکه صدهزار هکتار از اراضی استان جزو اراضی اختلافی میان مردم و منابع طبیعی است، یکی از راهکارها برای برونرفت از این مشکل را اجرای طرح کاداستر دانست و افزود: ظرف دو سال آینده ثبت تمام اراضی ملی و مستثنیات با اجرای این طرح مشخص خواهد شد.
موسوی توجه پایین به امر گردشگری استان را ظلم در حق این استان دانست و افزود: در طی حدود ۳ ماه اخیر، بیش از ۴ سال گذشته برای ساماندهی سواحل قرارداد امضا شده و قرارداد برای استفاده از پارکهای جنگی نیز مهیا شده است.
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