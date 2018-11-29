۶ پروژه اقتصاد مقاومتی درسوادکوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه، با اشاره به ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی در شهرستان، از جمله آنها به پروژه مرغ در قفس بهعنوان یک پروژه بینظیر در خاورمیانه، اشاره کرد و افزود: این پروژه دانشمحور بوده و نه در سطح که در ارتفاع انجام میشود.
فرماندار سوادکوه، از دیگر پروژهها به پرورش ماهیان زینتی، پرورش ماهی سردآبی گلنابدره و پرورش زالو اشاره کرد و افزود: پرورش ماهیان سردآبی گلنابدره نیز از نظر ظرفیت و دانش در خاورمیانه بینظیر است و همچنین، تا کنون در استان مازندران پرورش ماهیان زینتی نداشتهایم.
وی میزان تسهیلات در حیطه پرورش زالو را ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با بهره ۶ برشمرد و مرحله اول طرح را پرورش زالو، مرحله دوم را شناسایی بازار مصرف و مرحله نهایی را احداث کلینیک زالو درمانی در شهرستان عنوان کرد.
یزدانی با بیان اینکه شهرستان سوادکوه توانسته است ۷۱درصد از اعتبارات روستایی سامانه کارا را دریافت کند، میزان آن را دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برشمرد و بر نظارت حسن انجام کار با توجه به دفترچه توجیهی طرحها تأکید کرد و افزود: در سامانه فراگیر نیز درصد جذب شهرستان ۲۶ درصد و مبلغ ۲ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
وی با اعلام اینکه شهرستان سوادکوه در زمینه بازآفرینی شهری در استان در رده پنجم قرار دارد، گفت: اما این امر رضایتبخش نبوده و هرچند شهرداری پل سفید کارگروهی را تشکیل داده اما شهرداری زیراب و آلاشت هنوز در مرحله صفر قرار دارند.
فرماندار سوادکوه با اشاره به شناسایی مزیت خاص هر روستا برای کمک به رونق اقتصادی آن و با بیان اینکه ۶۵ درصد روستای سوختهسرا زنیوردار هستند، بر ارائه تسهیلات به روستاهای اینچنینی بهمنظور توسعه در زمینه پرورش زنبو عسل، مطالعه مدل جدید زنبورداری و اصلاح نژاد اشاره کرد.
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